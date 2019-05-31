Магнітні бурі у червні 2019: календар небезпечних дат

Червень 2019 буде не таким відчутним на магнітні бурі, як кінець весни. Підготували для вас календар усіх дат на червень, коли магнітне поле Землі може вплинути на самопочуття українців!

Червень 2019 буде не таким відчутним на магнітні бурі, як кінець весни. Підготували для вас календар усіх дат на червень, коли магнітне поле Землі може вплинути на самопочуття українців!

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У червні магнітні бурі будуть доволі короткими, однак перша відчутна буря очікується вже 3 червня, у понеділок. А насправді потужний удар припадає на 9 червня. Після цього коливання будуть значно слабшати, але період 8-10 червня можливе погіршення самопочуття, емоційна напруга та слабкість.

Після цього до 19 червня буде доволі спокійно, а в цей день буде нетривала, але сильна буря. Наступний напружений період припадає на 27-29 червня, але вже буде не таким потужним, як на початку місяця.

Календар магнітних бур на червень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Пам'ятайте, що під час активних збурень потрібно уважніше ставитись до свого самопочуття, уникати загострення хронічних захворювань, захищатись від впливу сонця. Фахівці рекомендують у цей період відмовитись від споживання алкогольних напоїв та шкідливої їжі.

Поради, як пережити магнітні бурі:

Виділіть достатньо часу для сну, оскільки він зараз особливо важливий.

У раціоні надавайте перевагу сезонним смаколикам, щоб підкріпити організм.

Вживайте вдосталь води.

Не зловживайте напоями зі спиртним та кофеїном, щоб не погіршити самопочуття.

Не забувайте про регулярні візити до сімейного лікаря.

Активний відпочинок допоможе веселіше та легше пережити складні періоди.

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