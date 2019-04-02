Місячний календар стрижок на квітень 2019: коли стригти волосся

Дізнайтеся, коли можна стригтися у квітні 2019!

Місячний календар на квітень 2019 року допоможе обрати, коли можна стригтися, щоб ваше волосся швидко росло! Зверніть увагу, що для стрижок у квітні є сприятливі та несприятливі дні, тому для зміни стилю варто обрати правильний час.

Актуальний календар стрижок на місяць квітень точно стане вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи раптові зміни точно не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у квітні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

Квітень 2019 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Місячний календар стрижок на квітень

1 квітня (понеділок) . У перший день другого місяця весни потіште своє волосся зволожувальною маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.

. У перший день другого місяця весни потіште своє волосся зволожувальною маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом. 2 квітня (вівторок). Цілком ризиковано на початку робочого тижня змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін (якщо вони будуть, звичайно) оперативно не завжди можна. Утім, перейматися цим вам не доведеться. Другий день другого місяця весни максимально сприятливий для змін. Тому посуньте вагання, і швиденько до перукарні.

Цілком ризиковано на початку робочого тижня змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін (якщо вони будуть, звичайно) оперативно не завжди можна. Утім, перейматися цим вам не доведеться. Другий день другого місяця весни максимально сприятливий для змін. Тому посуньте вагання, і швиденько до перукарні. 3 квітня (середа). У цей день доречно звернути увагу на кінчики волосся. Якщо їхній стан далекій від бажаного, – зробіть поживну маску. Це додасть вашому волоссю міцності та блиску. І головне: застосовуючи подібні косметичні засоби – не забувайте, що разовість цих процедур не дасть жодного ефекту. Важлива передусім системність та послідовність.

У цей день доречно звернути увагу на кінчики волосся. Якщо їхній стан далекій від бажаного, – зробіть поживну маску. Це додасть вашому волоссю міцності та блиску. І головне: застосовуючи подібні косметичні засоби – не забувайте, що разовість цих процедур не дасть жодного ефекту. Важлива передусім системність та послідовність. 4 квітня (четвер) . Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій на волосся. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.

. Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій на волосся. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися. 5 квітня (п’ятниця). Робочий тиждень добіг кінця, а це означає, що саме час для посиленого догляду.

Робочий тиждень добіг кінця, а це означає, що саме час для посиленого догляду. 6 квітня (субота) . У вихідний день не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукаря. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів.

. У вихідний день не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукаря. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури, а зроблена зачіска у цей день не лишиться без уваги та компліментів. 7 квітня (неділя). Не найкращий день для зміни іміджу. Ваша спроба буде невдалою.

Не найкращий день для зміни іміджу. Ваша спроба буде невдалою. 8 квітня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою – чому б ні? Тим паче, цілком можливо, що новий образ допоможе привернути увагу людини до якої ви небайдужі.

Розпочати новий тиждень з новою зачіскою – чому б ні? Тим паче, цілком можливо, що новий образ допоможе привернути увагу людини до якої ви небайдужі. 9 квітня (вівторок). Якщо бажаєте відростити довге волосся, то підрівнювати його не варто. Навіть незначна кількість відрізаного волосся може неабияк вплинути на ваше бажання.

Якщо бажаєте відростити довге волосся, то підрівнювати його не варто. Навіть незначна кількість відрізаного волосся може неабияк вплинути на ваше бажання. 10 квітня (середа). Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу у догляді за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе.

Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу у догляді за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе. 11 квітня (четвер). У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.

У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною. 12 квітня (п’ятниця). Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.

Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся. 13 квітня (субота ). Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів.

). Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів. 14 квітня (неділя). Зволожувальна маска у цей день допоможе подолати проблему сухості волосся. Як альтернатива масці – поживні масла. Обирайте саме те, яке зможе зарадити вашій проблемі.

Зволожувальна маска у цей день допоможе подолати проблему сухості волосся. Як альтернатива масці – поживні масла. Обирайте саме те, яке зможе зарадити вашій проблемі. 15 квітня (понеділок). Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.

Коли можна стригтися у квітні 2019

16 квітня (вівторок) . У цей день тижня волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.

. У цей день тижня волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною. 17 квітня (середа). Екватор робочого тижні. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом?

Екватор робочого тижні. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом? 18 квітня (четвер). Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться.

Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться. 19 квітня (п’ятниця). Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.

Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів. 20 квітня (субота). Саме час для догляду за посіченими кінчиками. Приготуйте маску з природних компонентів, і потіште своє волосся.

Саме час для догляду за посіченими кінчиками. Приготуйте маску з природних компонентів, і потіште своє волосся. 21 квітня (неділя). Щоб настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.

Щоб настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу. 22 квітня (понеділок). Посилений косметичний догляд – ось що потрібно вашому волоссю. Обираючи косметичні засоби, уникайте в їх складі агресивних, хімічних компонентів.

Посилений косметичний догляд – ось що потрібно вашому волоссю. Обираючи косметичні засоби, уникайте в їх складі агресивних, хімічних компонентів. 23 квітня (вівторок) . Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.

. Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст. 24 квітня (середа). Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся буде вдячним, будь певні.

Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся буде вдячним, будь певні. 25 квітня (четвер). У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток. Також не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки, і т.п.).

У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток. Також не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки, і т.п.). 26 квітня (п’ятниця) . Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

. Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін. 27 квітня (субота). Обрізати волосся краще у першій половині дня. Це допоможе привернути вам успіх.

Обрізати волосся краще у першій половині дня. Це допоможе привернути вам успіх. 28 квітня (неділя) . Розпочніть новий тиждень з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги.

. Розпочніть новий тиждень з новою зачіскою. Вона точно не лишиться без уваги. 29 квітня (понеділок). Сприятливий день для зміни іміджу.

Сприятливий день для зміни іміджу. 30 квітня (вівторок). Оновити косметичний догляд за волоссям – це саме те, що варто зробити.

Коли можна стригтися у квітні 2019

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