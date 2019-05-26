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Гороскоп на цей тиждень 27 травня – 2 червня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 27 травня – 2 червня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку стане доленосним, адже випаде чимало змінити сферу своєї роботи, а також пріоритети. Але багатьом знакам потрібно буде боротися за своє щастя. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 27.05 – 02.06
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 30, 1
Новий тиждень принесе Овнам нові уміння. Якщо раніше вам не надто вдавалось розпоряджатись фінансами, то зараз буде чудова нагода перевірити свого внутрішнього аналітика. Зорі пророкують доволі вдалий та продуктивний період, у якому майже не буде місця для ліні. Зберіться з силами та дотримуйтесь власних правил.
Телець
- Сприятливі дні: 27, 30
- Несприятливі дні: 29, 31
У Тельців зараз доволі продуктивний період, коли відпочинок допомагає генерувати нові ідеї. Тому не варто відмовляти собі у можливості розслабитися. Попереду у вас можливі фінансові покращення, а також зміни у житті. Пора навчитись правильно розподіляти час та обов'язки.
Близнюки
- Сприятливі дні: 29, 1
- Несприятливі дні: 30, 2
Близнюки в останні дні травня в ударі. Здається, цього тижня перед вами розступатимуться навіть гори, тому не втрачайте можливості, які виникають. Зараз чудовий час для реалізації свої умінь та отримання нових знань. Забудьте про лінь хоча б ненадовго.
Рак
- Сприятливі дні: 29, 30
- Несприятливі дні: 27, 1
Раки нарешті зрозуміють, чого хочуть, а від чого краще відмовитися, щоб почуватися значно краще. Ваша емоційність цього разу буде дуже доцільною, адже не варто стримувати все всередині. Однак не варто зважати на дрібні неприємності, адже навколо стільки всього хорошого, чого ви не помічаєте.
Лев
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 30, 1
Леви звикли до життя у власному ритмі, однак це не означає, що всі навколо теж. Все заплановане буде вдаватися, тому старайтесь не надто експресивно ставитись до подій. Як кажуть, щастя любить тишу, так само і з удачею. Менше переймайтесь несправедливістю світу, а більше приділяйте уваги власним вподобанням.
Діва
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 27, 31
Дівам цього тижня зорі пророкують позитивні зміни щодо ставлення оточуючих. Якщо ви досі не позбулись людей-якорів, то зараз саме вдалий час. Відпустіть все, що приносить здебільшого негатив, та займіться власним "я". Можна дозволити кілька вечорів присвятити собі і нікому більше.
Терези
- Сприятливі дні: 1, 2
- Несприятливі дні: 30, 31
Терези, як завжди, намагаються встигнути все. Новий тиждень буде значно спокійнішим за попередній, однак це не означає, що все буде гладко. Зберіться з силами та не забувайте приділяти час найближчим людям. Ваш талант, як і ваша увага, потрібні багатьом, але тут потрібно обрати, кому справді викроїти частинку себе.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 30, 1
Скорпіони відчувають бажання домінувати, правити і просто керувати всім навколо. Але зараз не надто хороший час для лідерських проявів. Краще сконцентруйте увагу на тому, як налагодити стосунки з оточеннями, а не як підкорити людей навколо. Інколи корисно слухати, а не лише говорити. Можливо, деякі поради стануть вам у пригоді.
Стрілець
- Сприятливі дні: 1, 2
- Несприятливі дні: 29, 31
Стрільці чекають на чарівний жест, який змусить їх рухатись вперед. Але поки що ви перекладаєте відповідальність на інших, не пояснюючи нічого нікому. Настав час взятись за справи самостійно та не лінуватись, а вільні моменти присвятити тим людям, які поряд. Інколи ви забуваєте про те, що близькі потребують вашої уваги.
Козеріг
- Сприятливі дні: 29, 1
- Несприятливі дні: 30, 2
Козероги отримають у новому тижні особливу порцію вдачі, адже майже все, за що ви будете братись, виходитиме чудово. Але не надто пишайтесь собою, адже це може викликати не надто позитивну реакцію в оточення. Насолоджуйтесь усмішкою фортуни.
Водолій
- Сприятливі дні: 29, 2
- Несприятливі дні: 30, 31
Новий тиждень видасться для Водоліїв повним вражень та емоцій, а також вдалих моментів, які запам'ятаються надовго. Не засмучуйтесь через дрібниці, адже воно того не варте. До того ж, поряд з вами завжди будуть надійні люди, які підтримають у будь-якій ситуації. Час для втілення давніх ідей та реалізації себе.
Риби
- Сприятливі дні: 30, 2
- Несприятливі дні: 29, 1
Риби в останні дні травня почуватимуться дуже втомленими, тому початок червня краще присвятити відпочинку, переосмисленню запланованого та правильному розподілу часу. Здається, інколи ви забуваєте, що не робот, але здоров'я нагадує про те, що це не так. Тому побережіть себе та влаштуйте собі кількаденний релакс.
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