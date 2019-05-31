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Перші вихідні літа: погода 1-2 червня в Україні

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Погода на 1-2 червня в Україні - фото 1
Погода на 1-2 червня в Україні

У перші дні червня очікуються температурні стрибки, але Україна буде однією із найспекотніших у Європі. Детальніше про погоду на вихідних читайте далі.

Перші вихідні в Україні будуть доволі теплими та сонячними, однак частину областей накриють дощі з градом та шквалами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Літо в Україні у більшості областей розпочнеться за умов +24+30 градусів. На Заході трохи нижче, +20+25 градусів. А на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +28+33 градуси, подекуди, як я вже сказала, очікується до +33+35 градусів. Взагалі, в суботу-неділю найспекотнішими в Європі будуть Україна, Іспанія та Португалія", – відзначила вона.

Де пройду дощі 1-2 червня - фото 330950

Водночас через атмосферні фронти дощі з грозами та градом і шквалом пройдуть на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Тим часом на заході та на Одещині опади чергуватимуться з проясненнями. На решті території буде сухо та спекотно.

"У Києві вихідними атмосфера весь час торкатиметься вологої сусідньої смуги, тому в столиці ймовірність дощу є, проте без тривалих якихось злив. Температура повітря у Києві становитиме практично ідеальні для уїк-енду +25+28 градусів", – додала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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