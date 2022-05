Made in Ukraine: українські дизайнерки власноруч розписують патріотичні футболки

Український бренд "Караванська-Уманська" творить патріотичні футболки про мир. Це ексклюзивні розписані вручну футболки із голубами миру від українських дизайнерок. Читайте далі та дізнайтеся, як ці футболки підкорили гостей Каннського кінофестивалю!

Футболки бренду "Караванська-Уманська" вже підкорили зіркових гостей Каннського кінофестивалю та володарів цьогорічного "Оскара для блогерів" (WIBA 2022). На черзі – благодійні аукціони та заходи. Кожна придбана футболка підтримає ЗСУ та українського виробника.

Відома українська дизайнерка Оксана Караванська продовжує власну традицію – створювати світовий тренд Made in Ukraine. На червоних доріжках Каннського кінофестивалю і на церемонії World Influencers and Bloggers Awards у її синьо-жовтих сукнях дефілювали засновниця "Оскара для блогерів" Марія Гражина Чаплін і президент World Influencers and Bloggers Association Ґрета Сапкайте.

Метелик у кольорах українського прапора від Караванської, який одягнув на подію зірка соцмереж – харківський Кіт Степан, який переміг у Каннах в номінації Animal Influencer, – не залишив байдужим жодного користувача Інстаграму.

Утім, справжній ажіотаж серед блогерів та інфлюенсерів із багатомільйонними аудиторіями викликали патріотичні футболки від бренду "Караванська-Уманська". Українські дизайнерки вручну розписали білі футболки голубами та закликами до миру.

"Ми створили футболки про мир, якого усі так хочемо, в який усі так віримо. Цей арт – творче бачення подій в Україні. Візуальна мова є дуже сильною. Ми говоримо зображеннями про те, чого прагнемо найбільше – свободи волі та самовизначення", – коментує дизайнерка Ксенія Уманська.

Проєкт підтримали зірка серіалу "Мелроуз Плейс" Келлі Разерфорд, фенш-блогер Фредді Лі, прима Віденської опери Зоряна Кушплер, "Фуд-блогер року" Євген Клопотенко, блогерки Санта Дімопулос, Євгенія Гордієнко, Марта Сієрра та інші. А володар Гран-прі WIBA 2022, зірковий тіктокер Хабі Ламе залишив на українській футболці автограф – її планують продати на благодійному аукціоні.

"Живемо у складні часи, коли нас намагаються насильно позбавити національної ідентичності. Але ми не маємо права зламатися і допустити занепаду всього українського. Ми маємо розквітати та розвиватись, виходити на міжнародні подіуми та вражати. Тому ми відновили роботу нашого бренду і робимо те, що вміємо найкраще – творимо одяг, який буде носитися, тримати наш тил. І створювати світовий тренд Made in Ukraine", – каже дизайнерка Оксана Караванська.

