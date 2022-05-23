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На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка у синьо-жовтій сукні

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На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка у синьо-жовтій сукні - фото 1

22 травня на червону доріжку у французьких Каннах вийшла українка Марія Гражина Чаплін у розкішній синьо-жовтій сукні. Вона засновниця "Оскара для блогерів" World Influencers and Bloggers Awards.

Мета – привернути увагу світу до України. З таким бажанням та меседжем до неї приєдналася президент World Influencers and Bloggers Association Ґрета Сапкайте, яка також обрала синьо-жовтий образ.

І ще: Кіт Степан і Євген Клопотенко отримали нагороду World Influencers and Bloggers Awards 2022

Сукні в кольорах українського прапора були створені спеціально для цієї події під час Каннського кінофестивалю.

Марія Гражина Чаплін, яка останні десять років живе в Монако, одягнула вбрання від відомої української дизайнерки Оксани Караванської, а Ґрета Сапкайте – від італійського бренду Avaro Figlio.

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка у синьо-жовтій сукні - фото 505933

Нагадаємо, у Каннах пройшла церемонія нагородження найвідоміших блогерів світу World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) 2022. Допоки триває Каннський кінофестиваль, чимало подій у його рамках привертають увагу світу до війни в Україні. Крім того, WIBA ініціювала за допомогою інфлюенсерів з багатомільйонними аудиторіями збір коштів для підтримки українських благодійних організацій, що надають гуманітарну, освітню та психологічну допомогу дітям.

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася українка у синьо-жовтій сукні - фото 505932

З українців "Оскарами для блогерів" цьогоріч відзначили "Найкращого фуд-блогера" Євгена Клопотенка і співачку Джамалу, яку вшанували звання Cultural Influencer. А селебриті номер один у Каннах став колоритний харківський Кіт Степан. Він переміг у номінації Animal Influencer. На подію чотирилапа зірка соцмереж одягнув дизайнерський синьо-жовтий метелик від Оксани Караванської та з'явився на руках у володаря Гран-прі WIBA 2022, зіркового тіктокера Хабі Ламе.

До теми: Колишня дівчина Ілона Маска продає вбрання з Met Gala, щоб допомогти біженцям з України

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