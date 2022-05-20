Сукню Джамали з Євробачення продали на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ

Сукню Джамали, у якій співачка з'явилася на відкритті Євробачення 2017, продали на благодійному аукціоні. Кошти, які вдалося зібрати, перекажуть на потреби ЗСУ та постраждали від війни українцям.

На аукціоні Catawiki під час боротьби за лот "унікальна сукня з червоною вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич, яку носила Джамала" вдалося зібрати 276 000 гривень.

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Сукню продали за 173 000 гривень. Також під час аукціону збирали й благодійні внески, тож загальна сума більше – 276 000 гривень.

Вторговані кошти перекажуть ЗСУ та постраждалим від війни українцям у благодійний фонд Yellow-Blue.

Джамала прокоментувала, що дуже символічно те, що сукню продали напередодні Дня вишиванки.

"Вірю, що зовсім скоро святкуватимемо перемогу на вулицях українських міст у наших найгарніших вишиванках", – ділиться співачка Джамала.

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