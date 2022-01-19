Людина уві сні здатна розрізняти голоси: цікаве дослідження науковців

Дослідники із Зальцбурзького та Базельського університетів встановили, що людський мозок під час сну вибірково реагує на знайомі та незнайомі голоси. Австрійські та швейцарські вчені вважають, що і в сплячому стані мозок продовжує диференційовано реагувати на подразники довкілля.

Під час дослідження команда виміряла активність мозку 17 сплячих дорослих людей (14 жінок та 3 чоловіків) у відповідь на знайомі та незнайомі голоси. За умовами експерименту добровольці не мали проблем зі сном.

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Як виявилося, у порівнянні зі знайомими голосами, незнайомі голоси викликали більше К-комплексів – мозкових хвиль, пов'язаних із сенсорною активністю під час сну.

Під час дослідження мозок дедалі рідше реагував на незнайомий голос у міру того, як голос ставав більш знайомим. Це свідчить про те, що мозок під час сну може вчитися.

Через те, що мозок активніше реагує на незнайомі голоси, людина ближча до того, щоб прокинутися. Крім того, коли звучить незнайомий голос, людина уві сні переживає більше мікропробуджень. Тобто пробудження, що триває менш як 15 секунд.

Результати дослідження свідчать про те, що К-комплекси дозволяють мозку увійти в "режим вартової обробки". У цьому стані мозок спить, але зберігає здатність реагувати по-різному на різні сигнали: знайомі та чужі.

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