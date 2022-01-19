Науковці назвали простий трюк, який дозволяє прокачати креативність

Якщо вам потрібно згенерувати кілька креативних ідей, то ви не з чуток знаєте, що часто це зробити дуже складно. Але, як виявилося, є один простий трюк, який дозволить досягнути бажаних результатів.

Під час пішої прогулянки людей навідують творчі ідеї. Креативність підвищують навіть ходьба кімнатою чи невеликі вправи сидячи. Головне – мати свободу руху. Таких висновків дійшли вчені з Вюрцбурзького університету, пише Science Daily.

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Вони провели три експерименти із застосуванням тесту Гілфорда. За його правилами, добровольці повинні вигадати якомога більше альтернативних способів використання предметів: ложки, бинтів, зубної щітки, рушника й інших.

Під час першого експерименту частина добровольців сиділа, частина ходила по кімнаті. Із завданням краще впоралася друга група.

частина добровольців сиділа, частина ходила по кімнаті. Із завданням краще впоралася друга група. У наступних двох випробуваннях деякі добровольці ходили по кімнаті вільно, інші по певній траєкторії. Інші або сиділи біля екрана комп'ютера в тій самій позі, або могли рухатися, не встаючи зі стільця.

Виявилося, що при обмеженні свободи руху ефект поліпшення творчих здібностей знижувався.

Наше дослідження показує, що не рух сам собою допомагає нам мислити більш гнучко. За це відповідає свобода самовизначених рухів. Тобто, головне – можливість пересування без зовнішніх обмежень, – пояснила нейробіолог доктор Барбара Гендель.

Тож, якщо наступного разу вам потрібно буде трохи прокачати свою креативність, – просто пройдіться кімнатою або офісом. В ідеалі зробити це без гаджетів. Нехай вас ніщо не відволікає.

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