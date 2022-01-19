На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали простий трюк, який дозволяє прокачати креативність
-
- 119
Якщо вам потрібно згенерувати кілька креативних ідей, то ви не з чуток знаєте, що часто це зробити дуже складно. Але, як виявилося, є один простий трюк, який дозволить досягнути бажаних результатів.
Під час пішої прогулянки людей навідують творчі ідеї. Креативність підвищують навіть ходьба кімнатою чи невеликі вправи сидячи. Головне – мати свободу руху. Таких висновків дійшли вчені з Вюрцбурзького університету, пише Science Daily.
Це цікаво: Як знайти мотивацію і сили для нових звершень після свят: хитрий трюк
Вони провели три експерименти із застосуванням тесту Гілфорда. За його правилами, добровольці повинні вигадати якомога більше альтернативних способів використання предметів: ложки, бинтів, зубної щітки, рушника й інших.
- Під час першого експерименту частина добровольців сиділа, частина ходила по кімнаті. Із завданням краще впоралася друга група.
- У наступних двох випробуваннях деякі добровольці ходили по кімнаті вільно, інші по певній траєкторії. Інші або сиділи біля екрана комп'ютера в тій самій позі, або могли рухатися, не встаючи зі стільця.
Виявилося, що при обмеженні свободи руху ефект поліпшення творчих здібностей знижувався.
Наше дослідження показує, що не рух сам собою допомагає нам мислити більш гнучко. За це відповідає свобода самовизначених рухів. Тобто, головне – можливість пересування без зовнішніх обмежень, – пояснила нейробіолог доктор Барбара Гендель.
Тож, якщо наступного разу вам потрібно буде трохи прокачати свою креативність, – просто пройдіться кімнатою або офісом. В ідеалі зробити це без гаджетів. Нехай вас ніщо не відволікає.
Читайте також: Який предмет на робочому місці притягує найбільше бактерій: ним ми користуємося щодня
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором