Не молоко: у мережі діляться несподіваним лайфхаком, щоб швидше заснути

Вчені дійшли висновку, що швидко заснути допомагає зігрівання ніг перед сном. Цей лайфхак доступний кожному!

Зокрема можна просто одягнути шкарпетки, пише express.

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У дослідженні взяли участь шість чоловіків. Добровольці намагалися лягати спати як у шкарпетках, і без них. Якість сну та швидкість засинання заміряли за допомогою зап'ястної актиграфії. Також оцінювали температуру шкіри та частоту серцевих скорочень добровольців. Спали вони у приміщенні з температурою 23°C.

Як виявилось, у шкарпетках учасники засинали на 7,5 хвилин швидше, ніж без них, і рідше прокидалися серед ночі. Загальний час сну у тих, хто одягав шкарпетки, тривав на 32 хвилини довше. Ефективність сну також виявилася на 7,6% вищою у тих, хто лягав спати в шкарпетках.

У мережі діляться несподіваним лайфхаком, щоб швидше заснути

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