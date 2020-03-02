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LITTLE BIG представить Росію на Євробаченні 2020: найвідоміші хіти гурту
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Минулого тижня користувачі мережі гадали, чи представить на Євробаченні 2020 Росію українець Олександр Панайотов. Виконавець чутки спростував. Тепер же стало відомо, що країну представить епатажний гурт LITTLE BIG. Слухайте найкрутіші хіти колективу, який відправиться до Роттердама!
Гурт LITTLE BIG на своїй сторінці в Instagram написав, що офіційно представлятиме Росію на пісенному конкурсі Євробачення 2020 у Роттердамі. З цієї нагоди ми вирішили зібрати для вас усі хіти колективу, які ви однозначно чули. І, підозрюємо, неодноразово!
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LITTLE BIG – російський панк-рейв-гурт із Санкт-Петербурга. Колектив дебютував ще у 2013 році. 1 квітня вони виклали на YouTube відеокліп на пісню "Every Day I'm Drinking". Влітку того ж року, 2 червня, гурт уперше виступив. Тоді вони грали на розігріві у "Die Antwoord".
Свій перший альбом "With Russia From Love" LITTLE BIG випустив 17 березня 2014 року. 19 грудня 2015 року з'явився другий альбом – "Funeral Rave". Він посів восьме місце у чарті російського iTunes за 52-ий тиждень 2015 року, а також п'яте – у Google Play.
Серед українських слухачів гурт LITTLE BIG став популярним завдяки своєму хіту "SKIBIDI". Користувачам мережі шалено припав до душі чудернацький танець, який відразу ж став вірусним.
Пропонуємо послухати справжні хіти LITTLE BIG, якими насолоджуються мільйони слухачів по всьому світу!
Хіти гурту LITTLE BIG, представника Росії на Євробаченні 2020:
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