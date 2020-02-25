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Євробачення

Jerry Heil після нацвідбору Євробачення 2020 перетворилася на Бейонсе

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / instagram

Співачка Jerry Heil показала нові стильні кадри, а шанувальники залишилися в захваті!

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil, яка нещодавно представила трек під назвою VEGAN активно веде свою сторінку в Instagram.

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Дівчина виставила серію кумедних селфі, відвідавши магазин стильних речей і примірявши кілька пар розкішних сонцезахисних окулярів, вартість яких досягає 20 тисяч гривень і більше. Так, артистка позувала в стильній леопардової шубці з екохутра, яскраво-жовтій толстовці і картатих штанях, спробувавши себе і в образі Бейонсе.

"Скажімо, ви не ходили в сторіз і не зацінили прайс на ці окуляри, які б з них обрали? Я за 1, а в третіх Бейонсе ходить", – поділилася думками Яна Шемаєва. Фоловери не пройшли повз і засипали красуню компліментами. Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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