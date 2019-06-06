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Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
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У 90-х гурт Вхід у Змінному Взутті став справжнім відкриттям в українській музиці. Саме ВУЗВ є авторами хітів "Сірко" та "Штольня", які ми досі знаємо напам'ять. Слухайте улюблені пісні разом з нами та дізнайтеся, що ж сталося з мегапопулярним колективом!
Вхід у змінному взутті вважається засновником українського хіп-хопу. Історія гурту розпочалася у 1989 році, а зібрав його рівнянин Олександр Стьоганов. Спершу колектив експериментував зі звучанням (і навіть називався по-іншому – AGet AGet), але справжня слава прийшла до хлопців у 1995-му.
Територія А: Забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
Остаточний склад гурту формується у 1995-му: тодішні учасники Стьоганов та Олександр Польовий запрошують до гурту Олега Тунєва і Романа Веркулича та разом їдуть на престижний фестиваль "Червона Рута" у Криму. Там музиканти використовують свій шанс прославитися: з піснею "Сірко" вони виграють приз за найкращий шлягер та отримують 1 місце фестивалю.
Виступ ВУЗВ на "Червоній Руті-95":
Після тріумфу молоді хлопці в мішкуватих джинсах, бомберах і шапках стають законодавцями музичних трендів. Учасники гурту перебираються до Києва. Практично одразу вони укладають контракт з агентством Територія А та випускають свій дебютний кліп "Бо вже той день, коли...". Опісля ВУЗВ вирушає у турне Україну, даючи по 20-30 концертів щомісяця. Після повернення виходить їхній другий кліп "Час, що минає".
Перший кліп ВУЗВ – Бо вже той день, коли...:
Відео на пісню "Час, що минає":
Співпраця з Територією А увінчується випуском дебютного альбому ВУЗВ – "Планове засідання" (1997). Платівка виявилася настільки новаторською, що була розпродана в кількості 100 тисяч копій та вже за рік отримала "платиновий" статус. Такого ажіотажу не викликав навіть останній на той момент альбом Ірини Білик. Попри це, в тому ж році Олег Тунєв йде з ВУЗВ й створює групу "Другий Постріл".
Слухати онлайн платиновий альбом ВУЗВ – Планове засідання:
У 1998-му в ефірі з'являється кліп на пісню "Хтось скаже Так", а група їде на гастролі та паралельно пише новий альбом. Популярність гурту падає після розриву його контракту з Територією А влітку 1998: за неофіційними даними, лідер агентства Олександр Бригинець звинуватив учасників ВУЗВ у вживанні наркотиків та відмовився підтримувати проект.
Кліп ВУЗВ – Хтось каже так:
Попри це, група таки випускає другий й менш успішний альбом "П'ять" (1999), а її лави поповнюють нові учасники: Юрій Горовий (UGO) і Олексій Потапенко, він же Потап. Незабаром до команди приєдналися хлопці з групи "Samosaboyzz": Андрій Безкровний (клавішні), Шура Петренко (гітара), Сергій Чегодаєв (бас), Василь Прозоров (ударні).
Кліп на пісню Каролін:
У 2001 році колектив видає дві збірки: "В. У. З. В. Найкраще 1996-1998" і "Премся по-чорному", після чого дороги музикантів розходяться. Засновник гурту Стьоганов їде шукати кращого життя в Сан-Франциско, Тунєв створює свою групу "4К" (4 кімнати), Веркулич повертається в групу "Samosaboyzz", а ВУЗВ у підсумку заморожує свій проект.
Пісня ВУЗВ про Динамо Київ:
Через рік Стьоганов повертається до Києва і почав новий проект Jigga. Водночас відроджується й Вхід у Змінному Взутті, беручись за запис демо-версії нового альбому. Проте вже в наступному році Потап йде з групи і все знову розвалюється.
Відеокліп на пісню "Пригадай":
Музиканти возз'єдналися аж у 2005 році: тоді ВУЗВ у складі Олексія Потапенка та Олександра Стьоганова разом з групами XS і New'Z'Cool записують хітовий саундтрек до фільму "Штольня" і випускають ремікс на пісню "Неділя-понеділок".
Дивитись кліп ВУЗВ feat. XS – Штольня:
У 2006-му виходить новий альбом гурту "Просто", але вже в 2007 році Потап остаточно йде з групи і починає працювати з Настею Каменських. Стьоганов переходить в групу "Dress Code".
Через 10 років ВУЗВ у новому складі намагався знову підкорити українську сцену, випустивши платівку For Ever (2016), але колишньої слави повернути не вдалося. Зараз нам залишається згадувати улюблені хіти, які ми слухали ще на касетах, а також щиро вболівати за нові проекти музикантів.
Слухати крайній альбом гурту ВУЗВ:
А яка пісня колективу є вашою улюбленою? Пишіть у коментах!
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