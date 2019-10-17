Лікарі розповіли, чому категорично не можна спати на животі

Сон надзвичайно важливий для кожного з нас, адже саме вночі наш відпочиває, набираючись сил і налаштовуючись на новий день. Втім, є певні позиції, в яких лікарі категорично не рекомендують спати. Зокрема, мова йде про сон на животі.

Спати на животі не рекомендують медики, навіть якщо це допомагає швидше заснути. Розповідаємо, чому вони такі категоричні стосовно цієї позиції.

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Сон на животі може зменшити хропіння та ризик апное – труднощі при диханні під час сну. Однак, така поза може викликати інші серйозні проблеми зі здоров'ям. Дослідження, проведені клінікою Майо, показують, що сон на животі може стати причиною появи болю в спині.

При сні на животі хребту важче розслабитися та відпочити, і він виявляється зігнутим, а також відчуває тиск. Оскільки хребет пов'язаний з багатьма іншими нервовими вузлами, така поза може вплинути на інші частини тіла, викликати стрес і напруження в шиї і суглобах. Саме тому медики рекомендують не віддавати перевагу сну саме на животі.

Сон на животі може стати причиною появи болю у спині

Крім пози на сон впливає й оптимальна температура спальні. Звичайно ж, мерзнути посеред ночі – не найкраща ідея. Втім, лікарі переконані, що перегрівати спальню для повноцінного та здорового відпочинку не слід. Крім того, вони назвали оптимальну температуру, яка позитивно вплине на ваш сон і стан здоров'я.

Для зміцнення імунітету вкрай корисний сон у прохолодній кімнаті при температурі 16-19 градусів за Цельсієм. Про це заявив доктор Крістофер Вінтер, головний лікар Шарлотсвільського центру неврології та медицини сну.

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