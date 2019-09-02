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Вчені пояснили, що дозволяє спати менше
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Вчені ідентифікували ген, пов'язаний з потребою в меншій кількості сну. Як це працює?
Щасливі носії мутації можуть спати всього шість годин на добу і чудово себе почувати.
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Це означає, що вони, на відміну від більшості людей, не витратять на сон третину свого життя. Генетиків зацікавила сім'я, члени якої добре висипалися за шість годин, тоді як більшості для нормального самопочуття потрібно не менше семи-восьми годин. Дослідникам вдалося виявити рідкісний варіант гена ADRB1, який кодує β1-адренергічний рецептор, що реагує на дію норадреналіну.
Експерименти з генномодифікованими мишами показали, що носії аналогічної мутації спали в середньому на 55 хвилин менше, ніж інші родичі. Для людей, за даними фахівців, різниця досягала двох годин. Подальший аналіз показав, що ген експресувався на високому рівні у відділі стовбура головного мозку, залученого в підсвідому діяльність, таку як дихання, рух очей і сон. Дослідники планують вивчити функцію білка ADRB1 в інших областях мозку, а також вивчити ДНК інших сімей, які обходяться невеликою кількістю сну.
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