Якою має бути оптимальна температура повітря у спальні для здорового сну

Звичайно ж, мерзнути посеред ночі – не найкраща ідея. Втім, лікарі переконані, що перегрівати спальню для повноцінного та здорового відпочинку не слід. Крім того, вони назвали оптимальну температуру, яка позитивно вплине на ваш сон і стан здоров'я.

Для зміцнення імунітету вкрай корисний сон у прохолодній кімнаті при температурі 16-19 градусів за Цельсієм. Про це заявив доктор Крістофер Вінтер, головний лікар Шарлотсвільського центру неврології та медицини сну.

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Вінтер, посилаючись на дані досліджень на тему цієї проблеми, констатував, що сон в приємно прохолодній кімнаті "сприяє відновленню сил і скорочує ризик розвитку різних захворювань". Якщо спати при температурі вище або нижче зазначених 16-19 градусів, підвищується ризик того, що ваш сон людини неспокійним, ви будете постійно повертатися. У підсумку замість відпочинку сон "подарує" напругу та відчуття втоми, характерні для недосипу.

Наш організм підпорядковується добовому ритму. До 17:00 температура тіла завжди підвищена, після – спадає. До 5 ранку у нас може спостерігатися найнижча температура тіла. Деякі види безсоння пов'язані з порушенням природної терморегуляції організму, – такою є думка невролога.

Прохолода позитивно вплине на ваше здоров'я та самопочуття

Крістофер Вінтер розповів, що сон в оптимально прохолодній атмосфері сприяє продовженню молодості, оскільки при цьому краще виробляється мелатонін – гормон з антиоксидантною дією, який може уповільнювати процеси клітинного старіння. Відомо, що достатня кількість цього гормону знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Крім того, під впливом мелатоніну зростає рівень серотоніну і в результаті покращується настрій.

Також, зазначає невролог Крістофер Вінтер, дослідження продемонстрували, що під час сну в прохолодній кімнаті зростає чутливість організму до інсуліну та знижується вміст глюкози – ці процеси забезпечують профілактику діабету другого типу і покращують спалювання жирів в тілі.

"Спіть в прийнятно холодній кімнаті!", – резюмував невролог.

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