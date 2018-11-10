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Лікарі розповіли, чи корисно їсти консервовані продукти
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5 міфів про шкоду консервованих продуктів, в які всі вірять.
Більшість з нас вважає консервацію сучасним винаходом, однак люди навчилися зберігати їжу свіжою ще за часів Тутанхамона. За настільки довгу історію консерви обросли безліччю чуток: вони не містять вітамінів, викликають рак, шкодять фігурі.
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Експерти вирішили зруйнувати популярні міфи про шкоду консервованих продуктів.
У консервованих продуктах немає користі
При консервуванні втрачається не більше вітамінів, ніж при інших видах термообробки: варінні, запіканні, смаженні. А іноді консервовані продукти навіть корисніші, ніж свіжі. Наприклад, в томатній пасті вміст антиоксиданту лікопіну в 36 разів вищий, ніж у свіжих томатах. Варення і компоти багаті на пектин, якого дуже мало у свіжих фруктах. Рибні консерви мають важливу перевагу перед свіжою рибою: кістки в них розм'якшуються і стають їстівними – це прекрасне джерело засвоюваного кальцію.
Не слід нехтувати і заморожуванням. Фахівці Каліфорнійського університету досліджували заморожені овочі та ягоди: броколі, моркву, кукурудзу, зелений горошок, шпинат, стручкову квасолю, чорницю і полуницю. Виявилося, що кількість вітамінів в них не зменшилася, а навіть збільшилася.
У консервах містяться консерванти
Консервовані продукти довго залишаються свіжими завдяки стерилізації, а зовсім не через те, що до них додають консерванти. М'ясні і рибні консерви кладуть в банки і герметично закривають, а потім ставлять в автоклав і стерилізують – температура в автоклаві настільки висока, що всі мікроорганізми гинуть. Солоні і мариновані овочі, кукурудза, горошок, томатна паста – всі ці продукти також зберігаються завдяки стерилізації. Як бачите, жодна "хімія" при консервуванні просто не потрібна.
Багато хто заперечить: а як же оселедець в банках, згущене молоко або рибна ікра? У їх складі можна побачити різні добавки. Так, ось тільки все це не консерви, а пресерви. Вони теж герметично упаковані, але не піддавалися стерилізації, тому для збільшення терміну зберігання до них додають консерванти. При цьому далеко не всі ці добавки "хімічні": сіль, цукор, мед, лимонна кислота, пектин – все це відмінні природні консерванти.
Домашня консервація краща, ніж промислова
Ми звикли не довіряти їжі, виготовленій промисловим способом: мало, що виробник поклав у банку. Тому все, що приготовлено своїми руками – домашні огірочки, грибочки, а вже тим більше тушонка – вважається апріорі якісним. Однак це не завжди так. Щоб бути впевненим у безпеці продуктів, їх потрібно дуже ретельно стерилізувати. І на заводі це зробити значно простіше, ніж удома: там є спеціальне обладнання та лабораторії. Не випадково спалахи ботулізму в більшості випадків виникають через вживання домашньої консервації, а не промислової.
Консервовані продукти шкідливі для здоров'я
Багато прихильників здорового харчування уникають консервів, наголошуючи на тому, що в них містяться сіль, олія та цукор, які є шкідливими для фігури. Але, по-перше, це не завжди так, а по-друге, в помірній кількості всі ці речовини корисні для організму. Просто дотримуйтесь балансу – наприклад, не досолюйте суп з тушонки. Між іншим, існує ціла дієта, основою якої є консервована риба, а в фітнес-магазинах можна знайти спеціальні консерви для спортсменів. В цілому дієтологи радять не зловживати продуктами в олії та соусах, а також кукурудзою в банках – вона висококалорійна в будь-якому вигляді.
Інший поширений страх споживачів – канцерогени, джерелом яких вважається консервна банка. Однак технологи і хіміки вже неодноразово спростовували чутки про те, що металева упаковка виділяє якісь небезпечні речовини. Ні банка, ні кришка не вступають в реакцію з їжею і не викликають її окислення. Головне – не купувати пошкоджені консерви.
Консерви роблять з відходів і несвіжих продуктів
Тушонку роблять із зіпсованого м'яса, в банки закручують несвіжу рибу, маскуючи "душок" олією та прянощами. Всі ці чутки, швидше за все, народилися з куплених кимось зіпсованих консервів, які неправильно зберігалися. Насправді складно уявити виробників, які закуповують для своєї продукції партії свідомо несвіжого м'яса або риби. А пом'яті і підгнилі овочі при термообробці взагалі перетворяться на кашу. Та й сертифікати на продукцію просто так не видають, особливо на харчову – всі підприємства проходять строгий контроль і в разі виявлення порушень піддаються санкціям. Звичайно, бувають і недобросовісні виробники. Однак конкуренція сьогодні дуже висока, що змушує більшість виробників підтримувати високу якість. Адже нікому не захочеться втрачати покупців через сумнівну вигоду.
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