Медики назвали основні симптоми авітамінозу

Що може свідчити про авітаміноз / Health Magazine

Якщо шкіра вашого обличчя стала блідішою, ніж зазвичай, або губи втратили звичний глянець, то мова може йти про дефіцит вітамінів і мінералів в організмі.

Експерти в області лікування цих розладів назвали 5 видимих ​​ознак цього дефіциту.

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Бліда шкіра. Раптова блідість – ознака дефіциту вітаміну B12. В цьому випадку вам слід додати до раціону більше морепродуктів, м'яса і молочних продуктів, які є хорошими джерелами цього вітаміну.

Безбарвні губи. Бліді губи, що втратили свій звичний колір, можуть свідчити про дефіцит заліза. Також у цьому випадку люди відчувають постійний озноб. Включіть у свій раціон більше бобових, квасолі, м'яса і темно-зелених овочів для підвищення вмісту заліза в організмі.

Ось що свідчить про авітаміноз / LeMonade

Набряки під очима. Звичайно, основною причиною подібного роду набряків є дефіцит сну. Але якщо ви висипаєтеся нормально, то набряки можуть свідчити про брак йоду в організмі. Заповните його за допомогою йодованої солі, морепродуктів і молочних продуктів.

Кровоточивість ясен. Цей симптом свідчить про дефіцит вітаміну C. Дефіцит вітаміну C також призводить до м'язового болю і низькому імунітету. Налягайте на цитрусові фрукти і червоний перець.

Сухе та тендітне волосся. Сухе, тендітне волосся може бути симптомом дефіциту біотину та вітаміну B7. В цьому випадку необхідно частіше їсти рибу, овочі, фрукти, гриби і бобові для відновлення рівня цього корисного поживної речовини в організмі.

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