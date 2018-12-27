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Ці смаколики призводять до депресії у жінок

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Ця їжа викликає депресію у жінок - фото 1
Ця їжа викликає депресію у жінок

Науковці назвали їжу, яка здатна викликати у жінок депресію та погіршення здоров'я.

Американські вчені з Гарвардського університету дійшли до висновку, що популярна їжа змушує жінок страждати від депресії. До того ж, самі представниці прекрасної статі навіть не замислюються, що не надто вдалий раціон може відбитись не лише на фігурі, а й на здоров'ї та емоційному стані. А найгірше впливають на організм саме м'ясні продукти, випічка, макарони, чіпси та напівфабрикати.

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Це підтвердило 10-річне дослідження, у рамках якого медики стежили за здоров'ям та стилем харчування жінок. Виявилось, що ті, хто надавали перевагу овочам, фруктам та рибі, значно рідше страждали від депресій та поганого настрою. А от любителі фастфуду, м'яса та хлібобулочних виробів відчувались не тільки нещасливими, а й більше стресували.

До того ж, емоційне пригнічення, зазвичай, призводить до заїдання проблем саме нехорошими вуглеводами, а людина стає заручником замкненого кола шкідливої їжі та поганого настрою.

Ця їжа викликає депресію у жінок - фото 297895
Ця їжа викликає депресію у жінок

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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