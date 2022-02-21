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Лікарі назвали найкращі продукти для профілактики дефіциту кальцію

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Кальцій - фото 1
Кальцій / lifehacker

Найпростіші продукти здатні задовольнити потреби людського організму в кальції. Головне – вживати їх разом з їжею, яка допомагає засвоєнню цього елемента.

Кальцій – один з найважливіших хімічних елементів для людського організму. Кальцій становить структурну основу кісток і зубів, необхідний для нормального згортання крові, вироблення гормонів, скорочення м'язів, пише elle.

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Продукти для профілактики дефіциту кальцію знайдуться в будь-якому супермаркеті та не вдарять по кишені:

Пармезан. Лідер за кількістю кальцію серед усієї молочної продукції – сир пармезан. У 100 г продукту міститься 1184 мг кальцію – більше добової норми. При цьому в ньому дуже багато білка (38 г на 100 г продукту) та 0,95 мкг вітаміну D.

Сардини. Сардини та консервований лосось багаті на кальцій завдяки їстівним кісткам. Так, у 90-грамовій банці сардин міститься 35% СН, а в такій самій порції консервованого лосося – 21%.

Горіхи, насіння та боби. Всупереч поширеному стереотипу, кальцій міститься у тваринних продуктах. Більш того: серед продуктів, присутніх у раціоні багатьох людей, ті, що мають рослинне походження, за вмістом кальцію лідирують! Так, у 100 г маку міститься майже 1,5 г кальцію (для порівняння: молоко містить 120 мг кальцію на 100 мл продукту).

Найкращі продукти для профілактики дефіциту кальцію- фото 497897
Найкращі продукти для профілактики дефіциту кальцію

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