Фахівці назвали ще одну корисну властивість медитації

Дослідження вчених показують: для того, щоб підняти імунітет, потрібно навчитися розслаблятися. А ще краще – почати медитувати.

Американські вчені дійшли висновку, що медитація може значно покращити роботу імунної системи, пише menslife.

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Учасники експерименту щоденно практикували 10-годинні сеанси медитації протягом восьми днів поспіль у повній тиші. Аналіз їх крові показав, що медитація посилює активність 220 генів, які беруть участь у регулюванні імунної відповіді. Сюди входять і 68 генів, що беруть участь у передачі сигналів інтерферону. Дослідники відзначають, що усамітнення може відігравати важливу роль у лікуванні різних захворювань, пов'язаних з ослабленою імунною системою.

Причому лікарі запевняють: для того, щоб відчути на собі позитивний вплив медитації та зміцнити імунітет, зовсім не обов'язково занурюватися з головою у вивчення всіх премудростей східних практик. Навіть якщо ви просто почнете ходити на йогу в найближчий фітнес-клуб або навчитеся розслаблятися, це відразу позначиться на здоров'ї позитивним чином.

Фахівці назвали ще одну корисну властивість медитації

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