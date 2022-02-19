Три науково доведених способи уповільнити старіння

Повернути час назад і повернутись у свої вісімнадцять, на жаль, все ще неможливо. Але наука стверджує: ми можемо уповільнити старіння. Виглядати на десять років молодшими за свій вік — реально!

Звісно, вічної молодості не існує. Але якщо клітини вашого організму отримують достатньо кисню, їхнє старіння сповільнюється, пише championat.

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Регулярні обстеження

З віком багато хто несподівано виявляє у себе хронічні захворювання, які можна було виявити на ранній стадії. Щоб зловити і скоригувати якусь зміну в роботі організму, важливо регулярно проходити диспансеризацію або її сучасний аналог: комплексну діагностику чек-ап.

Зелені овочі

Корисні яскраво-зелені, листові та деякі інші овочі з сімейства хрестоцвітих: редис, кабачки, капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста, шпинат, броколі, спаржа. Якщо їсти їх у достатніх кількостях, покращується стан серцево-судинної системи, нормалізується артеріальний тиск, організм отримує захист від раку та токсинів. За оцінкою дієтологів, людині потрібно на день приблизно 115-120 г таких овочів.

Захист від сонця

Виходячи на вулицю, важливо захищати свою шкіру від впливу небезпечного ультрафіолету – однією з головних причин розвитку раку шкіри. Крім того, саме ультрафіолет – причина появи ранніх зморшків та швидкого старіння шкіри. Використовуйте засоби з рівнем SPF не нижче 30, а також не забувайте зволожувати шкіру.

Важливо захищати свою шкіру

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