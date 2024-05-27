Лікар 114-річної жінки ділиться секретами, які дозволять вам жити довше

Одна з найстаріших людей у світі пережила столітній рубіж без суворої дієти з салатів з капусти, дорогих добавок і навіть без спеціальних фізичних вправ. Що їй допомогло, розповів її лікар.

Перл Берг було 114 років, коли вона померла в лютому, що зробило її третьою найстарішою людиною в США і дев'ятою у світі, згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи, пише Business Insider.

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За словами доктора Джеремі Лорбера, гематолога-онколога з лікарні Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, який працював з Перл Берг, її вік і вражаюче здоров'я протягом десятиліть вражають тим, наскільки вона була звичайною людиною.

Що я знайшов дещо примітним, так це те, що вона не робила чи не робила нічого дивного або незвичайного. Здавалося, що вона просто намагалася жити повним життям,

– сказав він в інтерв'ю виданню.

Продовження тривалості життя зараз є великим бізнесом, прикладом чого є багатомільйонні програми та передові технології, які просувають такі одержимі молоддю підприємці, як Браян Джонсон. Від клінік довголіття до модних харчових добавок – бренди (і впливові особи) поспішають заробити на нашому бажанні відкласти неминуче – навіть якщо ми маємо менше влади, ніж нам хотілося б вірити, коли йдеться про відстрочку смерті.

"Люди, які зосереджені на довголітті, можуть знайти позитивне відчуття контролю, навіть якщо це не для всіх, – каже Лорбер. – Багато що залежить від везіння – ми не обираємо гени, з якими народжуємося. Я думаю, що люди мають хибне уявлення про те, наскільки вони здатні контролювати ситуацію.

На противагу цьому, Берг мала гнучкий, заснований на здоровому глузді підхід до свого способу життя, особливо коли мова йшла про солодке, сказав її син Роберт у своїй заяві.

Вона ніколи не палила, робила ковток вина максимум раз на тиждень, щоранку пила свіжовичавлений сік, їла дуже мало жирної їжі і лише скромну кількість десертів. Хоча, коли їй виповнилося 102 роки, деякі з цих обмежень зникли – вона хотіла десерт щодня, а в 106 років вона просила цукерки щоранку і щодень,

– сказав він.

Що виділялося в її повсякденному житті, так це її звичка підтримувати міцну соціальну мережу і почуття мети, залишаючись залученою в життя громади через синагогу, книжкові клуби, волонтерську роботу та інші види діяльності.

Хоча базові звички щодо здоров'я, такі як відмова від куріння або вживання алкоголю, можуть мати значення, довголіття залежить не стільки від якогось одного фактору, скільки від підтримки здорових стосунків і взаємодії з навколишнім світом, оскільки старіння часто може призвести до відчуття ізоляції, каже Лорбер.



Експерт наголошує на важливості взаємодії зі світом навколо / Фото freepik

"Це зміцнило мою думку про те, що не існує однієї чарівної речі, яку можна робити або не робити, – сказав він. – Те, що я помітив у неї та інших пацієнтів, які живуть довго і добре, – це збереження мети, додавання чогось або здійснення нових речей у своєму житті".

Чому здорові стосунки та прості звички сприяють довгому життю

Як показує приклад Берг, деякі з найкращих стратегій для довгого і здорового життя є безплатними. Такі звички, як підтримка міцних стосунків, виділення часу на відпочинок і регулярні, м'які фізичні вправи, такі як прогулянки, ігри з сім'єю або садівництво, незмінно пов'язані з більшими шансами прожити до 100 років (або й більше), не розорившись при цьому.

На думку Лорбера, надмірне ускладнення свого розпорядку дня з метою оптимізації тривалості життя може обернутися проти вас, особливо якщо ви в кінцевому підсумку відмовитеся від улюблених речей або змусите себе дотримуватися суворого або стресового розпорядку дня.

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На його думку, з усіма книгами та подкастами, які намагаються вичавити з життя кожну зайву годину, не варто надмірно зосереджуватися на довголітті та додавати втручання, які знижують якість життя.