98-річній Лідії Степанівні, яка пішки вийшла з окупованого Очеретиного, зробили сюрприз

Літня жінка Лідія Степанівна, яка пішки пройшла близько 10 км з окупованого Очеретиного, отримала подарунок від Укрзалізниці. Їй вручили посвідчення почесної начальниці поїзда 111/112 Київ – Авдіївка.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

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Не так давно новина, що 98-річна Лідія Степанівна пішки пройшла близько 10 км з селища Очеретине на підконтрольну територію, щоб тільки не лишатись в окупації, облетіла всю країну.

Ми одразу відчули тут знайому #залізність, перевірили – і не схибили: Лідія Степанівна 40 років (!) працювала на Донецькій залізниці як провідниця, – написали в Укрзалізниці.

У п'ятницю, 24 травня, команда Укрзалізниці вручила посвідчення почесної начальниці поїзда 111/112 Київ – Авдіївка, що історично прямував через її рідне Очеретине, до якого вона щиро мріє повернутися.

Завітали на Донеччину вони разом із Дмитром Комаровим, щоб розповісти історію залізної бабусі світові, та привезли з собою річний запас залізничного чаю, ексклюзивний підсклянник, фірмовий худі "Провідниця" та квіти від онука, який наслідує справу бабусі – працює провідником дипломатичних рейсів.

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