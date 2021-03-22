Ліга справедливості Зака Снайдера: дивіться фільм про фільм від HBO Max

HBO Max опублікував документальний мініфільм про створення режисерської версії супергеройської картини "Ліга справедливості Зака Снайдера". Дивіться фільм про фільм на Радіо МАКСИМУМ!

У 5-хвилинному ролику своїми враженнями від зйомок поділилися як сам Зак Снайдер, так і виконавці головних ролей – Генрі Кавілл (Супермен), Езра Міллер (Флеш), Рей Фішер (Кіборг), Бен Аффлек (Бетмен), Галь Гадот (Диво-жінка) і Джейсон Момоа (Аквамен).

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Фрагменти інтерв'ю з постановником і акторами чергуються з відео зі знімального майданчика стрічки та кадрами, які в результаті побачили глядачі.

Ліга справедливості Зака Снайдера, дивіться онлайн фільм про фільм:

Нагадаємо, прем'єра "Ліги справедливості Зака ​​Снайдера" (вона ж – "Снайдеркат") відбулася 18 березня. Раніше режисер розповідав, чому він безплатно взявся за роботу над цим проєктом. Виявилося, він хотів мати більше свободи під час створення фільму. Снайдер таким чином зміг уникнути зобов'язань перед кимось. А це, своєю чергою, дало йому можливість творити на повну.

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