Зак Снайдер розповів, чому безоплатно працював над Лігою справедливості для HBO

Режисер Зак Снайдер дав нове інтерв'ю Vanity Fair. У ньому він розповів, чому взявся за роботу над "Лігою справедливості" для HBO Max безоплатно.

Виявилося, Зак Снайдер хотів мати більше свободи під час створення "Ліги справедливості" для HBO Max.

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"Я не отримую зарплату. Я не хотів бути зобов'язаним кому-небудь. Це дозволило мені зберегти свої сильні переговорні повноваження", – зауважив він.

Це підтверджує попередні його слова про те, що він працює безоплатно: "Я зацікавлений у цьому шансі, і я б не дивився дарованому коневі у рот. Мені подобається працювати над проєктом, я зробив би це безоплатно – і я це роблю".

При цьому виконавчий директор HBO Max Боб Грінблатт у травні 2020 року розповідав, що проєкт Снайдера коштує дуже дорого.

"Це фінансово складний проєкт, з огляду на зйомки зі спецефектами. Це радикальне переосмислення фільму, це складно і дико дорого. Я хотів би, щоб воно коштувало $ 30 мільйонів і досить з цього. Це величезний і дуже складний проєкт", – підкреслив він.

Нагадаємо, що "Ліга справедливості" вийде на HBO Max 18 березня.

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