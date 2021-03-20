Ейс Вентура повертається: Morgan Creek зніме новий фільм про приватного детектива

У мережі з'явилася інформація про те, що компанія Morgan Creek і Amazon займуться виробництвом нового фільму про приватного детектива Ейса Вентуру. Загадкою залишається, чи зніметься у стрічці Джим Керрі.

Про зйомки нового фільму, який розповість про улюбленого приватного детектива Ейса Вентуру, пише видання HypeBeast з посиланням на інтерв'ю представників компанії Morgan Creek.

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Творці фільму поки не розголошують інформацію про те, чи буде картина продовженням фільмів 1990-х років з Джимом Керрі. Відомо, що над проєктом працюють сценаристи "Їжака Соніка", ще одного фільму за участю Джима Керрі.

Представники Morgan Creek заявили: "Ми дуже схвильовані щодо розвитку серій "Екзорцист" і "Ейс Вентура" – адже на сторінці "Ейса Вентури" у фейсбуці 3 мільйони фанатів закликають зняти третю частину. Під час пандемії COVID-19 глядачі з радістю зустріли повернення багатьох улюблених персонажів. Ось і "Ейс Вентура" побачить новий день на Amazon".

Перший фільм про детектива Ейса Вентуру вийшов у 1993 році з Джимом Керрі у головній ролі. Продовження комедії з'явилося у 1995 році. Дата виходу нового фільму поки не розголошується.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що донька Барака та Мішель Обами попрацює над сценарієм нового серіалу Amazon. Шоу "Hive" спродюсує Дональд Гловер.

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