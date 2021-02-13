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Ліга справедливості: Зак Снайдер показав новий тизер

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Ліга Справедливості: тизер - фото 1
Ліга Справедливості: тизер / Yahoo Movies UK

У мережі з'явилось свіже промо до режисерської версії "Ліги справедливості", яку вже зовсім скоро зможуть оцінити фанати. Дивіться тизер онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Режисер Зак Снайдер на своєму профілі в соцмережі Twitter нагадав, що вже 14 лютого на екранах з'явиться повноцінний трейлер його версії фільму "Ліга справедливості". Також він додав коротенький тизер, який прочиняє залаштунки на стрічку. Відзначимо, що офіційна дата виходу стрічки запланована на 18 березня на платформі HBO Max і буде тривати майже 4 години.

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На ролику можна побачити кілька екшн-сцен з Флешем, Бетменом, парадемонами і навіть Дарксайдом та його прибічниками.

Нещодавно у Vanity Fair з'явився кадр з оновленим Джокером з режисерської версії "Ліги справедливості". До ролі одного з головних ворогів Бетмена повернувся Джаред Лето. Він уже грав його у "Загоні самогубців" Девіда Еєра.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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