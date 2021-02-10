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Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона

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Хто міг зіграти головні ролі у відомих фільмах - фото 1
Хто міг зіграти головні ролі у відомих фільмах

Чимало культових та відомих фільмів могли б мати зовсім інший вигляд, якби головні ролі у них виконали ті актори, яких спершу уявляли режисери. Готові побачити знаменитостей, яких замінили на екранах інші?

"Гаррі Поттер" був би не таким яскравим без Руперта Грінта у ролі Рона Візлі, а "Форест Гамп" – без Тома Хенкса. Більшість акторів доволі тісно "приростають" до своїх екранних ролей, що не завжди погано. Хоч Роберта Паттінсона й досі називають вампіром-серцеїдом з "Сутінків", але на місці всіх цих зірок могли бути зовсім інші.

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Хто повинен був виконати головні ролі у популярному кіно?

Тім Рот відмовився від ролі Северуса Снейпа у фільмах про Гаррі Поттера, яку врешті фантастично виконав Алан Рікман.

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447112

Вілл Сміт відмовився від ролі Нео у "Матриці", яка дісталась Кіану Рівзу

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447116

Томас Броді-Сенгстер прослуховувався на роль Рона Візлі, яку зрештою виконав Руперт Грінт

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447126

Джон Траволта відмовився від ролі Фореста Гампа, де засяяв Том Хенкс

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447118

Тома Круза розглядали на роль Залізної людини, але взяли Роберта Дауні-молодшого

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447113

Робін Вільямс хотів зіграти Гегріда у "Гаррі Поттері", але замість нього взяли Роббі Колтрейна

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447125

Джим Керрі повинен був зіграти Едварда Руки-ножиці, але роль дісталась Джонні Деппу

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447121

Бетті Мідлер відмовилась зіграти Мері Кларенс у фільмі "Дій, сестра", де розкішно влилась у роль Вупі Голдберг

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447129

Едді Редмейн не пройшов кастинг на роль Зоряного лорда у "Вартових Галактики", тож його виконав Кріс Прат

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447120

Аль Пачіно відмовився бути Ханом Соло в "Зоряних війнах", де зрештою зіграв Харрісон Форд

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447111

Меттью Макконахі прослуховувався на роль Джека у "Титаніку", яка дісталась Леонардо Ді Капріо

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447109

Райан Гослінг повинен був бути Доктором Стренджем, але ним став Бенедикт Камбербетч

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447119

Емілі Блант була першим варіантом на роль Чорної вдови, але роль отримала Скарлетт Йоханссон

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447122

Гвінет Пелтроу відмовилась від ролі Роуз у "Титаніку", тож її отримала Кейт Вінслет

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447124

Емілія Кларк також відмовилась від ролі Анастейші у фільмі "50 відтінків сірого", яка принесла славу Дакоті Джонсон

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447114

Лайам Айкен отримував пропозиції щодо ролі Гаррі Поттера, яку згодом отримав Деніел Редкліфф

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447108

Джоан Роулінг пропонували зіграти Лілі Поттер, але вона відмовилась, тож роль виконала Джеральдін Сомервілль

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447110

Х'ю Джекман відмовився від можливості побути Джеймсом Бондом, якою скористався Деніел Крейг

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447117

Генрі Кавілл був першим претендентом на роль Едварда Каллена у "Сутінках", але Роберт Паттінсон все ж забрав її собі

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447115

Брітні Спірс пройшла прослуховувань на роль Еллі у "Щоденнику пам'яті", але вона дісталась Рейчел МакАдамс

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447127

Дженніфер Лоуренс також прослуховувалась на роль Белли Свон у "Сутінках", але замість неї взяли Крістен Стюарт

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447128

Емма Вотсон відмовилась грати Мію у фільмі "Ла-Ла Ленд", тож її виконала Емма Стоун

Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона - фото 447123

Читайте також: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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