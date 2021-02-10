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Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
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Чимало культових та відомих фільмів могли б мати зовсім інший вигляд, якби головні ролі у них виконали ті актори, яких спершу уявляли режисери. Готові побачити знаменитостей, яких замінили на екранах інші?
"Гаррі Поттер" був би не таким яскравим без Руперта Грінта у ролі Рона Візлі, а "Форест Гамп" – без Тома Хенкса. Більшість акторів доволі тісно "приростають" до своїх екранних ролей, що не завжди погано. Хоч Роберта Паттінсона й досі називають вампіром-серцеїдом з "Сутінків", але на місці всіх цих зірок могли бути зовсім інші.
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Хто повинен був виконати головні ролі у популярному кіно?
Тім Рот відмовився від ролі Северуса Снейпа у фільмах про Гаррі Поттера, яку врешті фантастично виконав Алан Рікман.
Вілл Сміт відмовився від ролі Нео у "Матриці", яка дісталась Кіану Рівзу
Томас Броді-Сенгстер прослуховувався на роль Рона Візлі, яку зрештою виконав Руперт Грінт
Джон Траволта відмовився від ролі Фореста Гампа, де засяяв Том Хенкс
Тома Круза розглядали на роль Залізної людини, але взяли Роберта Дауні-молодшого
Робін Вільямс хотів зіграти Гегріда у "Гаррі Поттері", але замість нього взяли Роббі Колтрейна
Джим Керрі повинен був зіграти Едварда Руки-ножиці, але роль дісталась Джонні Деппу
Бетті Мідлер відмовилась зіграти Мері Кларенс у фільмі "Дій, сестра", де розкішно влилась у роль Вупі Голдберг
Едді Редмейн не пройшов кастинг на роль Зоряного лорда у "Вартових Галактики", тож його виконав Кріс Прат
Аль Пачіно відмовився бути Ханом Соло в "Зоряних війнах", де зрештою зіграв Харрісон Форд
Меттью Макконахі прослуховувався на роль Джека у "Титаніку", яка дісталась Леонардо Ді Капріо
Райан Гослінг повинен був бути Доктором Стренджем, але ним став Бенедикт Камбербетч
Емілі Блант була першим варіантом на роль Чорної вдови, але роль отримала Скарлетт Йоханссон
Гвінет Пелтроу відмовилась від ролі Роуз у "Титаніку", тож її отримала Кейт Вінслет
Емілія Кларк також відмовилась від ролі Анастейші у фільмі "50 відтінків сірого", яка принесла славу Дакоті Джонсон
Лайам Айкен отримував пропозиції щодо ролі Гаррі Поттера, яку згодом отримав Деніел Редкліфф
Джоан Роулінг пропонували зіграти Лілі Поттер, але вона відмовилась, тож роль виконала Джеральдін Сомервілль
Х'ю Джекман відмовився від можливості побути Джеймсом Бондом, якою скористався Деніел Крейг
Генрі Кавілл був першим претендентом на роль Едварда Каллена у "Сутінках", але Роберт Паттінсон все ж забрав її собі
Брітні Спірс пройшла прослуховувань на роль Еллі у "Щоденнику пам'яті", але вона дісталась Рейчел МакАдамс
Дженніфер Лоуренс також прослуховувалась на роль Белли Свон у "Сутінках", але замість неї взяли Крістен Стюарт
Емма Вотсон відмовилась грати Мію у фільмі "Ла-Ла Ленд", тож її виконала Емма Стоун
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