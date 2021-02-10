Vanity Fair показав Джокера з режисерської версії Ліги справедливості: потужне фото

В інстаграм-акаунті Vanity Fair з'явився кадр з оновленим Джокером з режисерської версії "Ліги справедливості". Чотиригодинний фільм Зака ​​Снайдера можна буде подивитися на стрімінговому сервісі HBO Max з 18 березня.

До ролі одного з головних ворогів Бетмена повернувся Джаред Лето. Він уже грав його у "Загоні самогубців" Девіда Еєра.

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"Джокер – єдиний персонаж, про якого я думав, озираючись назад, – зізнався Снайдер в інтерв'ю журналу. – Повинен сказати, що я завжди хотів привести Джокера у цей світ".

Спочатку Зак Снайдер планував показати Джокера не у "Лізі справедливості", а в наступних картинах, оскільки він мав намір продовжувати співпрацю з Warner Bros. Але у 2017 році режисер покинув проєкт через розбіжності з керівництвом студії та сімейну трагедію. Стрічку за нього закінчив постановник "Месників" Джосс Відон.

Також у "Лізі справедливості" знімалися Бен Аффлек, Генрі Кавілл, Галь Гадот, Езра Міллер, Рей Фішер і Джейсон Момоа.

Нагадаємо, у середині грудня HBO Max випустив тизер своїх найочікуваніших фільмів і серіалів, які вийдуть найближчим часом.

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