На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Vanity Fair показав Джокера з режисерської версії Ліги справедливості: потужне фото
-
- 1
В інстаграм-акаунті Vanity Fair з'явився кадр з оновленим Джокером з режисерської версії "Ліги справедливості". Чотиригодинний фільм Зака Снайдера можна буде подивитися на стрімінговому сервісі HBO Max з 18 березня.
До ролі одного з головних ворогів Бетмена повернувся Джаред Лето. Він уже грав його у "Загоні самогубців" Девіда Еєра.
Це цікаво: Краще пізно, ніж ніколи: Квентін Тарантіно розкритикував фільм Джокер
"Джокер – єдиний персонаж, про якого я думав, озираючись назад, – зізнався Снайдер в інтерв'ю журналу. – Повинен сказати, що я завжди хотів привести Джокера у цей світ".
Спочатку Зак Снайдер планував показати Джокера не у "Лізі справедливості", а в наступних картинах, оскільки він мав намір продовжувати співпрацю з Warner Bros. Але у 2017 році режисер покинув проєкт через розбіжності з керівництвом студії та сімейну трагедію. Стрічку за нього закінчив постановник "Месників" Джосс Відон.
Також у "Лізі справедливості" знімалися Бен Аффлек, Генрі Кавілл, Галь Гадот, Езра Міллер, Рей Фішер і Джейсон Момоа.
Нагадаємо, у середині грудня HBO Max випустив тизер своїх найочікуваніших фільмів і серіалів, які вийдуть найближчим часом.
Читайте також: Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:49Vanity Fair показав Джокера з режисерської версії Ліги справедливості: потужне фото
-
15:31Дженніфер Лопес здивувала сміливою стрижкою на обкладинці глянцю
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
14:49Оновлення macOS Big Sur спричиняє втрату особистих даних
-
14:24Юрист у США з'явився на офіційній онлайн-зустрічі у масці сумного кошеняти: кумедне відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:53Науковці показали на відео рух тектонічних плит Землі за мільярд років
-
13:21Шарм-ель-Шейх обнесли 36-кілометровим бетонним парканом: фото
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
12:22Перехвилювалася і розгубилася: водійка спричинила подвійне епічне ДТП у Києві (відео)
-
11:55Привітання з Днем святого Валентина 2021: побажання для закоханих
-
11:25Як захистити здоров'я від різкої зміни погоди
-
10:56Сексуальна Белла Хадід показала свою справжню фігуру без фільтрів (18+)
-
10:31Ідеальний ветеринар став зіркою Reddit (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:55Погода в Україні 10 лютого: де очікуються снігопади
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
08:55Як труднощі на роботі насправді впливають на секс
-
08:28Коли ремонт не рятує: маклер показав найгіршу квартиру у Нью-Йорку (відео)
-
07:51У США виставили на продаж будинок, надрукований на 3D-принтері: фото
-
07:33В Україні посилять покарання за п'яне водіння: названі розміри штрафів
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
21:47Samsung Galaxy S21 й iPhone 12 порівняли у бенчмарку: результати
-
21:1910 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця
- 07 лютого
-
20:48Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт
-
18:50Дівчина тижня: спокуслива Жасмін Чізуелл, яка є точною копією Мерілін Монро (18+)
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:20Як отримати насолоду в ліжку? ТОП 5 книг про секс та оргазм
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого
-
08:18Tesla відкликає свої електромобілі через небезпечну помилку