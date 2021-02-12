Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно

З'ясували для вас, що п'ють культові кіногерої та за яких обставин. Ще підготували рецепти, щоб ви могли відтворити ці коктейлі та сповна зануритися в атмосферу відомих фільмів.

Розповідаємо про відомих персонажів з кіно та серіалів, які вже живуть не лише на екрані. Їх асоціюють з певним алкоголем, а ще саме вони зробили ці напої популярними своїм прикладом.

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Нагадуємо, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає на ваше здоров'я. Споживайте свідомо!

Розберемо найбільш знакові коктейлі в кіно, адже вони вже давно не просто алкогольні напої!

Сінгапур Слінг

Фільм: Страх і ненависть в Лас-Вегасі

Хантер Томпсон, автор роману "Страх і ненависть в Лас-Вегасі", дав своїм героям коктейль "Singapore Sling". Персонажі Рауль Дюк і доктор Гонзо додають мескалін у коктейль й відправляються у подорож. Цей напій створили у сінгапурському готелі "Раффлз" на початку XX століття. За легендою молодий офіцер хотів пригостити чимось новим симпатичну дівчину.

Інгредієнти:

Джин (30 мл)

Вишневий лікер (15 мл)

Апельсиновий лікер Куантро (7,5 мл)

Трав'яний лікер Бенедиктин (7,5 мл)

Гренадін (10 мл)

Ананасовий сік (120 мл)

Лимонний сік (15 мл)

Біттер Ангостура (5 мл)

Олд Фешн

Серіал: Божевільні

Дональд Дрейпер, головний герой серіалу "Mad Men", спокушав жінок й запивав перемоги улюбленим коктейлем. Цей міцний аперитив часто з'являвся на екрані. Коктейль став неабияким популярним після виходу серіалу. А прикрашають "Old Fashioned" апельсиновою цедрою і вишнею.

Інгредієнти:

Бурбон (50 мл)

Тростинний цукор (2 шматочки)

Біттер Ангостура (5 мл)

Содова (за бажанням)

Том Коллінз

Фільм: Знайомство з батьками

Коктейль Джон Коллінз, за умови використання джина Old Tom, називають Томом Коллінзом. Цей напій до душі Джеку Бернсові, батькові Діни. Саме з ним знайомиться Грег Факер, якого грає Бен Стіллер). Знайомство минає напружено, тож Джек кілька разів п'є цей, так би мовити, засіб для заспокоєння нервів.

Інгредієнти:

Джин (45 мл)

Лимонний сік (30 мл)

Цукровий сироп (15 мл)

Содова (60 мл)

Горілка з мартіні

Фільми: Джеймс Бонд

Горілка-мартіні або ж водкатіні – це Джеймс Бонд. Не забудьте прикрасити оливкою. І, звичайно ж, "Збовтайте, а не просто змішайте!"

Інгредієнти:

Солодкий вермут (15 мл)

Горілка (70 мл)

Яблучний мартіні

Серіал: Клініка

В складі коктейлю Appletiny ні Мартіні, ні вермуту немає. За версією Джей Ді, яблучний мартіні – це напій справжніх чоловіків.

Інгредієнти:

Горілка (30 мл)

Яблучний шнапс чи будь-який яблучний лікер (10 мл)

Апельсиновий лікер Куантро (10 мл)

White Russian

Фільм: Великий Лебовські

"Білий російський" – коктейль-візитівка Джеффрі "Чувака" Лебовські! Культовий фільм братів Коенів зробив напій популярним серед чоловіків, а раніше коктейль пили здебільшого жінки. Ще цікаво, що "White Russian" – діджестів, тобто пити потрібно після вечері, для поліпшення травлення. У фільмі Чувак брав склянку до рук не лише ввечері, а уважні глядачі порахували, що за кілька днів він випив 9 коктейлів.

Інгредієнти:

Горілка (50 мл)

Кавовий лікер Kahlua (25 мл)

Вершки 10% (30 мл)

Веспер

Фільм: Казино рояль

Джеймс Бонд пив "Веспер", який за сценарієм вигадав сам. Така назва на честь коханої дівчини Бонда та подвійного агента – Веспер Лінд. Рецепт Vesper написав Ян Флемінг, автор книг про Бонда, ще у 1953 році: "Три частини Gordon's, одна частина горілки та половина частини Kina Lillet". Додайте багато льоду, змішайте в шейкері, струсніть та прикрасіть довгою тонкою спіраллю шкірки лимона. Агент 007 не гребує світлим аперитивом.

Інгредієнти:

Джин (60 мл)

Горілка (20 мл)

Мартіні (10 мл)

Orange Whip

Фільм: Брати Блюз

Цей коктейль від Бертона Мерсера став популярним завдяки герою Джона Кенді. Наповніть шейкер кубиками льоду, додайте всі інгредієнти в правильних пропорціях, добре перемішайте та перелийте в келих для коктейлю.

Інгредієнти:

Горілка (30 мл)

Ром (30 мл)

(30 мл) Апельсиновий сік (120 мл)

(120 мл) Вершки (60 мл)

Молоко Плюс

Фільм: Механічний Апельсин

У книзі Ентоні Берджесса та у фільмі Стенлі Кубрика у молоко додавали синтетичні наркотики. Це стимулювало головних героїв на здійснення злочинів. Після виходу фільму придумали легальний коктейль "Молоко плюс". Все збовтати в шейкері та перелити в високий стакан.

Інгредієнти:

Абсент (30 мл)

Самбука (30 мл)

Бейліс (60 мл)

Цукор (2 чайні ложки)

Молоко (150 мл)

Маслопиво

Фільм: Гаррі Поттер

Ті, хто знайомий з творчістю Джоан Роулінг, ймовірно, пам'ятають, що герої книг про чарівників часто заходять в затишний паб "Три мітли", де цей напій готує тітонька Розмерта. Маслопиво треба пити відразу ж теплим. Змішайте ель та спеції в каструльці, злегка підігрійте невеликому вогні. Жовтки розітріть з цукром до однорідності. У ледь теплий ель при інтенсивному помішуванні введіть жовткову масу, і, продовжуючи збивати, проваріть до появи ознак загустіння. Зніміть з вогню каструльку, введіть в неї масло. При цьому не припиняйте процес помішування. Коли масло зіллється із загальною масою, напій потрібно збити міксером або блендером до появи піни. Можна перетворити цей рецепт в дитячий – замініть пиво на кока-колу.

Інгредієнти:

Ель – 0,5 л

Жовток – 2 шт

Цукор – 60 г

Солодке вершкове масло – 15 г

Мускатний горіх – дрібка

Висушений імбир – дрібка

Гвоздика – дрібка

Червоне око

Фільм: Коктейль

Цей напій з фільму "Коктейль" – ядрена суміш! За сюжетом Браян Фланаган (його грає Том Круз) працює барменом. Після бурхливих алкогольних ночей, йому потрібні ліки проти похмілля. Саме ця суміш вважається ідеальною, щоб швидко стати бадьорим після активної вечірки. Цікаво, що у фільмі туди також додається 2 таблетки аспірину.

Інгредієнти:

Томатний сік (100 мл)

Пиво (200 мл)

Сире яйце (1-2 штуки)

Сіль (3-5 г)

Чорний перець (3-5 г)

Соус Табасско (5-10 мл)

Соєвий соус (5-10 мл)

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