Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця: текст, аналіз та історія вірша

  • 7
Слово, чому ти не твердая криця – Леся Українка - фото 1
Слово, чому ти не твердая криця – Леся Українка

Леся Українка "Слово, чому ти не твердая криця" – один з прикладів громадської лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Слово, чому ти не твердая криця".

"Слово, чому ти не твердая криця" – один з найвідоміших віршів Лесі Українки. Ця поезія – це заклик до боротьби за соціальне й національне визволення трудящих.

І ще: Леся Українка – Contra spem spero: текст, аналіз та історія вірша

Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця. Текст вірша

Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

"Слово, чому ти не твердая криця" – слухайте вірш Лесі Українки у виконанні диктора:

Історія написання вірша "Слово, чому ти не твердая криця"

Поетеса Леся Українка написала цей вірш 25 листопада 1896 року, після того, як у 1984-1985 роках у додатку до Емського указу з'явилися статті, які взагалі забороняли все українське. Така жорстока заборона послужила імпульсом для написання твору. Леся цим віршем домоглася показати та висвітлити крик полум'яний, а також авторка розмірковує над роллю поета та поезії в житті суспільства, розмірковує про мужність ліричної героїні.

Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця: текст, аналіз та історія вірша - фото 449069

Аналіз вірша "Слово, чому ти не твердая криця" Лесі Українки

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

  • Жанр: лірика
  • Тема: звернення до слова, як до могутньої зброї в руках людини
  • Головна думка: Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє! Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів...
  • Ідея: Уславлення міцної зброї – слова, яке в умілих руках перетворюється на меч. Ліричний герой звертається до слова, як до єдиного, що може її захистити, чим вона може добитися справедливості.
  • Віршований розмір: чотиристопний дактиль
  • Римування: суміжне

Художні засоби:

  • Епітети: твердая; гострий, безжалісний; вражі; щира, гартована; іскриста; невідомих; месники; хворі
  • Метафори: зброя іскриста, єдиная зброя, меч на катів, щира, гартована мова.
  • Порівняння: слово… гострий, безжалісний меч
  • Уособлення: піде луна по твердинях тиранів
  • Риторичні питання: Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться?
  • Риторичний оклик: Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє!
  • Риторичне звертання: слово, зброє моя
  • Антитеза: іншим на втіху, на смуток мені
  • Синекдоха: вражого ж серця клинком не проб'єш

До теми: Крила – вірш Ліни Костенко, який має знати кожен українець

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
  • 20 лютого, 15:14
  • 515
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 331
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4581
Загрузка...
Новини