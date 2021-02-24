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Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця: текст, аналіз та історія вірша
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Леся Українка "Слово, чому ти не твердая криця" – один з прикладів громадської лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Слово, чому ти не твердая криця".
"Слово, чому ти не твердая криця" – один з найвідоміших віршів Лесі Українки. Ця поезія – це заклик до боротьби за соціальне й національне визволення трудящих.
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Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця. Текст вірша
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
"Слово, чому ти не твердая криця" – слухайте вірш Лесі Українки у виконанні диктора:
Історія написання вірша "Слово, чому ти не твердая криця"
Поетеса Леся Українка написала цей вірш 25 листопада 1896 року, після того, як у 1984-1985 роках у додатку до Емського указу з'явилися статті, які взагалі забороняли все українське. Така жорстока заборона послужила імпульсом для написання твору. Леся цим віршем домоглася показати та висвітлити крик полум'яний, а також авторка розмірковує над роллю поета та поезії в житті суспільства, розмірковує про мужність ліричної героїні.
Аналіз вірша "Слово, чому ти не твердая криця" Лесі Українки
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Жанр: лірика
- Тема: звернення до слова, як до могутньої зброї в руках людини
- Головна думка: Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє! Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів...
- Ідея: Уславлення міцної зброї – слова, яке в умілих руках перетворюється на меч. Ліричний герой звертається до слова, як до єдиного, що може її захистити, чим вона може добитися справедливості.
- Віршований розмір: чотиристопний дактиль
- Римування: суміжне
Художні засоби:
- Епітети: твердая; гострий, безжалісний; вражі; щира, гартована; іскриста; невідомих; месники; хворі
- Метафори: зброя іскриста, єдиная зброя, меч на катів, щира, гартована мова.
- Порівняння: слово… гострий, безжалісний меч
- Уособлення: піде луна по твердинях тиранів
- Риторичні питання: Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться?
- Риторичний оклик: Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє!
- Риторичне звертання: слово, зброє моя
- Антитеза: іншим на втіху, на смуток мені
- Синекдоха: вражого ж серця клинком не проб'єш
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20:00Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця: текст, аналіз та історія вірша
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