Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця: текст, аналіз та історія вірша

Слово, чому ти не твердая криця – Леся Українка

Леся Українка "Слово, чому ти не твердая криця" – один з прикладів громадської лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Слово, чому ти не твердая криця".

"Слово, чому ти не твердая криця" – один з найвідоміших віршів Лесі Українки. Ця поезія – це заклик до боротьби за соціальне й національне визволення трудящих.

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Леся Українка – Слово, чому ти не твердая криця. Текст вірша

Слово, чому ти не твердая криця,

Що серед бою так ясно іскриться?

Чом ти не гострий, безжалісний меч,

Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,

Я тебе видобуть з піхви готова,

Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,

Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,

Скільки достане снаги мені й хисту,

Потім її почеплю при стіні

Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє!

Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,

Піде луна по твердинях тиранів,

Стрінеться з брязкотом інших мечей,

З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,

Кинуться з нею одважно до бою...

Зброє моя, послужи воякам

Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

"Слово, чому ти не твердая криця" – слухайте вірш Лесі Українки у виконанні диктора:

Історія написання вірша "Слово, чому ти не твердая криця"

Поетеса Леся Українка написала цей вірш 25 листопада 1896 року, після того, як у 1984-1985 роках у додатку до Емського указу з'явилися статті, які взагалі забороняли все українське. Така жорстока заборона послужила імпульсом для написання твору. Леся цим віршем домоглася показати та висвітлити крик полум'яний, а також авторка розмірковує над роллю поета та поезії в житті суспільства, розмірковує про мужність ліричної героїні.

Аналіз вірша "Слово, чому ти не твердая криця" Лесі Українки

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Жанр : лірика

: лірика Тема : звернення до слова, як до могутньої зброї в руках людини

: звернення до слова, як до могутньої зброї в руках людини Головна думка : Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє! Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів...

: Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє! Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів... Ідея : Уславлення міцної зброї – слова, яке в умілих руках перетворюється на меч. Ліричний герой звертається до слова, як до єдиного, що може її захистити, чим вона може добитися справедливості.

: Уславлення міцної зброї – слова, яке в умілих руках перетворюється на меч. Ліричний герой звертається до слова, як до єдиного, що може її захистити, чим вона може добитися справедливості. Віршований розмір : чотиристопний дактиль

: чотиристопний дактиль Римування: суміжне

Художні засоби:

Епітети : твердая; гострий, безжалісний; вражі; щира, гартована; іскриста; невідомих; месники; хворі

: твердая; гострий, безжалісний; вражі; щира, гартована; іскриста; невідомих; месники; хворі Метафори : зброя іскриста, єдиная зброя, меч на катів, щира, гартована мова.

: зброя іскриста, єдиная зброя, меч на катів, щира, гартована мова. Порівняння : слово… гострий, безжалісний меч

: слово… гострий, безжалісний меч Уособлення : піде луна по твердинях тиранів

: піде луна по твердинях тиранів Риторичні питання : Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться?

: Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно іскриться? Риторичний оклик : Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє!

: Слово, моя ти єдиная зброє, Ми не повинні загинуть обоє! Риторичне звертання : слово, зброє моя

: слово, зброє моя Антитеза : іншим на втіху, на смуток мені

: іншим на втіху, на смуток мені Синекдоха: вражого ж серця клинком не проб'єш

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