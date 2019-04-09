Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х

Закордонні виконавці підкорювали своєю музикою аудиторію по всьому світу. У 90-х всі відео знімалися, коли комп'ютерні спецефекти коштували величезних грошей. Дивіться, які виконавці були найбільш щедрими для зйомок своїх кліпів.

У 90-х в Америці ще не знали, що таке світова економічна криза, і величезні суми витрачали дуже легко і безтурботно.

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Пропонуємо вам відео підбірку від дешевших до найдорожчих кліпів. Також зауважте, що з урахуванням інфляції, перерахунок ціни на сьогодні буде відрізнятися.

Michael Jackson – Remember the Time

Ціна, 1992 рік: $2,000,000. Ціна сьогодні: приблизно $3,500,000.

Backstreet Boys – Larger Than Life

Ціна, 1999 рік: $2,100,000. Ціна сьогодні: приблизно $3,000,000.

Michael Jackson – Bad

Ціна, 1987 рік: $2,200,000. Ціна сьогодні: понад $4,500,000.

Celine Dion – It's All Coming Back to Me Now

Ціна, 1996 рік: $2,300,000. Ціна сьогодні: понад $3,500,000.

Busta Rhymes & Janet Jackson – What's It Gonna Be?!

Ціна, 1999 рік: $2,400,000. Ціна сьогодні: понад $4,000,000.

Janet Jackson – Doesn't Really Matter

Ціна, 2000 рік: $2,500,000. Ціна сьогодні: приблизно $3,500,000.

Mariah Carey feat. Jay-Z – Heartbreaker

Ціна, 1999 рік: $2,500,000. Ціна сьогодні: понад $3,500,000.

MC Hammer – 2 Legit 2 Quit

Ціна, 1991 рік: $2,500,000. Ціна сьогодні: понад $4,000,000.

Puff Daddy feat. The Notorious B.I.G. & Busta Rhymes – Victory

Ціна, 1998 рік: $2,700,000. Ціна сьогодні: приблизно $4,000,000.

Guns N' Roses – Estranged

Ціна, 1998 рік: $4,000,000. Ціна сьогодні: понад $6,500,000.

Michael Jackson feat. L.T.B. – Black or White

Ціна, 1991 рік: $4,000,000. Ціна сьогодні: приблизно $7,000,000.

Madonna – Bedtime Story

Ціна, 1995 рік: $5,000,000. Ціна сьогодні: приблизно $8,000,000.

Madonna – Express Yourself

Ціна, 1989 рік: $5,000,000. Ціна сьогодні: понад $9,500,000.

Madonna – Die Another Day

Ціна, 2002 рік: $6,100,000. Ціна сьогодні: приблизно $8,000,000.

Michael Jackson and Janet Jackson – Scream

Ціна, 1995 рік: $7,000,000. Ціна сьогодні: приблизно $11,000,000.

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