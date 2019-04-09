На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
- 166
У середині минулого століття ці жінки привертали увагу всіх чоловіків та затримували на собі погляди жінок. Вродливі та спокусливі секс-символи минулого століття. Дивіться, якими фото вони закохували у себе.
Дівчата з бездоганними тілами, обличчями, усмішками, волосся, стилем і так далі. Вони абсолютно нереальні, ніби вигадані, намальовані, з книжок, малюнків та обкладинок, проте у той самий час цілком реальні – богині своєї епохи.
І ще: Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
Колекція фотографій до і після створенні пін-ап картин. Це робота Джил Елвгрен, яка є однією з найбільш впізнаваних в епоху 1950-х років.
Рита Морено почала свою 70-річну кар'єру лише в 11 років. Тоді вона озвучувала іспанською мовою американські фільми. Вона також є однією з небагатьох артисток, які виграли всі чотири головні щорічні американські премії: Оскар, Еммі, Ґреммі й Тоні. Вона також є однією з 23-х людей, які досягли "Потрійної корони акторської майстерності", з індивідуальними конкурсами Академії, Еммі та Тоні за акторську діяльність.
Софі Лорен:
- "Сукня жінки повинна бути подібною на огорожу з колючого дроту: виконувати свою мету, не перешкоджаючи погляду."
- "Я думаю, що якість сексуальності приходить зсередини. Це те, що є у вас, або це не так, і це дійсно не має спільного з грудьми або стегнами або вашим подихом. "
- "Краса, яку ви відчуваєте всередині, відбивається у ваших очах. Це не щось фізичне".
Нюдова сукня Мерилін Монро шокувала усіх свого часу. Монро вдягала цю сукню безпосередньо перед спектаклем. Надягала її під білу шубу, щоб приховати те, що це вкрите чистими діамантами плаття без підкладки.
Ось моделі "Вікторії Сікрет" в 1990-х і 1980-х. Ви відчуваєте захоплення чи ви віддаєте перевагу їхньому сьогоднішньому стилю?
Віккі "The Back" Дуган, одна з жінок, яка надихнула на створення персонажа Джессіки Реббіт.
Це Кармен Дель Орефіс й вона найстарша жива супермодель. Вона почала кар'єру в 1946 році та продовжує досі, у 87 років.
До теми: Молоді та гарячі: архівні фото голлівудських зірок з 90-х
-
20:23Маша Єфросиніна перетворилася на кралю з 90-х
-
20:12Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів
-
19:58Проста закуска з оселедця, яку точно захочеться зробити ще
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:37Батько отримав шок, прийнявши дочку в перуці за примару: фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:22Кому особливо корисно пити березовий сік
-
19:15Королева корту: Еліна Світоліна вразила звабливим образом
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
18:52Модель plus-size показала пишні форми у відвертому вбранні
-
18:40Microsoft випустила тестову версію браузера Edge
-
18:22У вас є буква "М" на долоні? Тоді вам дуже пощастило
-
18:16Гороскоп на 10 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Цитати для Instagram: красиві та прикольні статуси українською
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:54Які iPhone точно не варто купувати в 2019 році
-
17:39Великодній кошик 2019: ціна, скільки обійдуться продукти на Пасху
-
17:20Чотири причини спати без одягу
-
17:13Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку
-
16:51Роналду розчулив зворушливим відео тренування з синочком
-
16:40Пісня Джамали увійшла в ТОП-10 британських чартів
-
16:30Порошенко – Зеленський: сильні й слабкі сторони кандидатів в одній картинці
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
16:14Леся Нікітюк попередила про шахрайську схему на заправках
-
15:55Стало відомо, скільки відсотків жінок задоволені своєю зовнішністю
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів
-
07:15Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня
- 08 квітня
-
22:1340 разів на рік і більше: скільки сексу має бути у вашому віці
-
19:04ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом