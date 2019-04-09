Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд

У середині минулого століття ці жінки привертали увагу всіх чоловіків та затримували на собі погляди жінок. Вродливі та спокусливі секс-символи минулого століття. Дивіться, якими фото вони закохували у себе.

Дівчата з бездоганними тілами, обличчями, усмішками, волосся, стилем і так далі. Вони абсолютно нереальні, ніби вигадані, намальовані, з книжок, малюнків та обкладинок, проте у той самий час цілком реальні – богині своєї епохи.

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Колекція фотографій до і після створенні пін-ап картин. Це робота Джил Елвгрен, яка є однією з найбільш впізнаваних в епоху 1950-х років.

Рита Морено почала свою 70-річну кар'єру лише в 11 років. Тоді вона озвучувала іспанською мовою американські фільми. Вона також є однією з небагатьох артисток, які виграли всі чотири головні щорічні американські премії: Оскар, Еммі, Ґреммі й Тоні. Вона також є однією з 23-х людей, які досягли "Потрійної корони акторської майстерності", з індивідуальними конкурсами Академії, Еммі та Тоні за акторську діяльність.

Софі Лорен:

"Сукня жінки повинна бути подібною на огорожу з колючого дроту: виконувати свою мету, не перешкоджаючи погляду."

"Я думаю, що якість сексуальності приходить зсередини. Це те, що є у вас, або це не так, і це дійсно не має спільного з грудьми або стегнами або вашим подихом. "

"Краса, яку ви відчуваєте всередині, відбивається у ваших очах. Це не щось фізичне".

Нюдова сукня Мерилін Монро шокувала усіх свого часу. Монро вдягала цю сукню безпосередньо перед спектаклем. Надягала її під білу шубу, щоб приховати те, що це вкрите чистими діамантами плаття без підкладки.

Ось моделі "Вікторії Сікрет" в 1990-х і 1980-х. Ви відчуваєте захоплення чи ви віддаєте перевагу їхньому сьогоднішньому стилю?

Віккі "The Back" Дуган, одна з жінок, яка надихнула на створення персонажа Джессіки Реббіт.

Це Кармен Дель Орефіс й вона найстарша жива супермодель. Вона почала кар'єру в 1946 році та продовжує досі, у 87 років.

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