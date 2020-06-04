Lego відмовилась від реклами конструкторів з фігурками поліцейських

Компанія Lego у зв'язку з протестами проти поліцейського свавілля у США відмовилася від реклами своїх конструкторів з іграшковими поліцейськими, пожежниками, злочинцями, собаками-шукачами і наручниками.

Набори залишаться у продажу, в тому числі і на сайті Lego, але їх перестануть рекламувати.

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Ми попросили наших партнерів, щоб вони утрималися від розміщення рекламного контенту Lego. Ми поважаємо акцію #BlackOutTuesday і припиняємо розміщення контенту в наших соціальних мережах у відповідь на трагічні події у США, – повідомили у прес-службі Lego.

Набори будуть доступні, але їх не рекламуватимуть

У рамках флешмобу #BlackOutTuesday багато користувачів почали викладати в соцмережах чорні квадрати на знак солідарності з рухом Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), який бореться проти расизму і насильства стосовно темношкірих людей. До акції приєдналися і знаменитості. Наприклад, Емма Уотсон, Тімоті Шаламе, Марго Роббі, Кара Делевінь та інші. Однак багато активістів розкритикували їх, вважаючи, що це лише показний жест, а не реальна допомога.

Нагадаємо, рух Black Lives Matter з'явився у США у 2013 році після того, як був виправданий патрульний Джордж Циммерман, який скоїв вбивство афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна. Рух спалахнув з новою силою після вбивства темношкірого Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота) у кінці травня 2020 року, якого задушив поліцейський під час затримання. Через це понад тиждень у Штатах вирують протести, що перетікають в масові заворушення. На подібні акції стали виходити люди по всьому світу: протестуючих підтримали в Парижі, Лондоні, Москві та Ванкувері.

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