#blackouttuesday: alyona alyona пояснила, чому не долучилася до американського протесту

Відома українська реперка alyona alyona розповіла про свою позицію стосовно протестів проти жорстокого поводження поліції в Америці та щодо дискримінації афроамериканців.

У день протестної акції #blackouttuesday у вівторок, 2 червня, alyona alyona опублікувала відеозвернення, в якому пояснила, чому не публікуватиме чорний квадрат, хоча тема расової дискримінації їй дуже близька. У своєму зверненні вона нагадала про свавілля поліцейських в Україні, які сколихнули українське суспільство. Йдеться про побої та згвалтування в поліцейському відділку у місті Кагарлик, Київської області.

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"Хочу сказати, що сьогодні моя стрічка новин повністю забита чорними картинками з хештегом на підтримку американського руху як у зарубіжних артистів або діячів, за якими я стежу, так і українських. А у мене такої картинки сьогодні не буде. І хоча тема американського руху мені близька, але поки наша поліція буде знущатися над людьми, гвалтувати жінок і вбивати дітей, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло у нас. І тільки разом з вами ми можемо зробити цей світ кращим і закон дієвим. Тому я закликаю всіх, будь ласка, не мовчіть в таких питаннях. Підіймайте їх, нехай чують всі, нехай знають всі і разом у нас все вийде", – сказала Alyona Alyona.

25 травня в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, поліцейські вбили афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні. Вже тиждень в США не вщухають протести проти жорстокого поводження поліцейських у відношенні до афроамериканців.

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