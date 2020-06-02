Blackout Tuesday – що це таке та чому зірки публікують чорні квадрати

Знаменитості використовують у соцмережах #BlackoutTuesday. Це пов'язано з антирасистськими протестами після смерті темношкірого Джорджа Флойда, якого вбили поліціянти. Читайте далі та дізнайтеся, що означає цей хештег і хто його використовує.

Джордж Флойд – 46-річний американець, який загинув кілька днів тому у Міннеаполісі внаслідок дій працівників поліції. У поліції стверджують, що Флойд ніби відмовився виконати вимогу покинути автомобіль та чинив опір. Поліціянт скрутив Джорджа, надів на нього наручники, притиснув до землі. Чоловік говорив, що йому немає чим дихати, але поліціянт тримав ногу на його горлі до тих пір, поки Джордж Флойд не втратив свідомість.

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Це викликало справжній антирасистський сплеск й на вуличні протести вийшло багато людей, серед яких і знаменитості. Користувачі соцмереж теж долучаються до протесту.

Що таке Blackout Tuesday

Протести, які спричинила смерть Джорджа Флойда, тривають у США вже кілька днів, але саме вівторок 2 червня особливим днем у цій історії. Браяна Агіманг та Джаміла Томас, які працюють в музичній індустрії, закликали свої колег 2 червня тимчасово зупинити весь бізнес та таким чином взяти участь протесті проти расизму та нерівності.

Люди публікують чорний квадрат в соцмережах з хештегом #BlackoutTuesday чи #TheShowMustBePaused.

Окрім відомих музикантів та великих компаній до цього руху долучилися усі охочі. Робота стала на паузи та люди долучилися до протестів. Соціальні медіа переповнені людьми, які публікують повідомлення з вираженням солідарності.

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