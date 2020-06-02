Американський режисер випустив короткометражку про насильство з боку поліції

Кадр з фільму "Роби як треба"

Режисер Спайк Лі опублікував у соцмережах короткометражний фільм "3 Brothers", в якому провів паралелі між історіями Джорджа Флойда, Еріка Гарнера і персонажа його картини "Роби як треба" Радіо Рахіма.

Ролик починається з питання "Will History Stop Repeating Itself?" ("Чи перестане історія повторювати себе?").

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Як хтось може не розуміти, чому люди поводяться таким чином, – заявив Лі в інтерв'ю каналу CNN. – Це не нове, ми спостерігали заворушення 1960-х років, викликані вбивством доктора Кінга. Щоразу, коли відбувається щось подібне і ми не бачимо справедливості, люди діють, щоб бути почутими.

У короткометражці постановник використовував документальні відеозаписи і кадри з "Роби як треба".

Нагадаємо, що у США наприкінці травня почався протестний рух. Сталося це після того, як афроамериканець Джордж Флойд загинув під час затримання поліцейським. Цей випадок став каталізатором для масових заворушень і протестів проти систематичного расизму та жорстокості стосовно темношкірих громадянам Сполучених Штатів Америки.

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