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Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X

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HONOR 9X легко піддається ремонту - фото 1
HONOR 9X легко піддається ремонту

Наступного дня після анонсу ігрового смартфона HONOR 9X з висувною фронтальною камерою та безрамковим дисплеєм в мережі з'явився докладний посібник з розбирання новинки, в якому показали механізм висувної камери. Як виявилося, проблем з ремонтом апарату не виникне навіть у звичайних користувачів.

Для доступу до "внутрішнього світу" HONOR 9X потрібно вийняти слот для SIM-карт і розігріти задню панель феном при температурі 90 градусів, щоб від'єднати задню кришку, приклеєну по контуру смартфона. Після цього можна від'єднати шлейф живлення від системної плати та витягти акумулятор.

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Кожух, що закриває системну плату та блок камер, тримається на гвинтах і легко демонтується за допомогою викрутки. Модуль камери кріпиться на шлейфі та знімається без зусиль, а сама плата витягується з корпусу без застосування спецінструментів. Механізм висувної фронталки при необхідності просто замінити, не вдаючись до допомоги паяльника.

Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343253
Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343251
Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343252
Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343255
Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343256
Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343250
Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X - фото 343249

Більшість модулів смартфона можна без проблем замінити в разі поломки з мінімальним набором інструментів, що свідчить про його високу ремонтопридатність.

Нагадаємо, що HONOR 9X побудований на базі нового восьмиядерного процесора Kirin 810. Апарат з 4 ГБ оперативної пам'яті, сканером відбитків пальців на боковій грані, подвійною основною камерою та висувною фронталкою коштує $ 203.

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Джерело: 4PDA
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