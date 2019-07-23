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Ігровий смартфон за 200 доларів: представлено HONOR 9X
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У Китаї пройшла презентація нового ігрового смартфона HONOR 9X і його просунутої Pro-версії. При ціні від $ 203 пристрій може похизуватися практично безрамковим екраном, висувною фронталкою, основною камерою з високою роздільною здатністю, продуктивним 7-нм процесором і пристойним акумулятором.
HONOR 9X і 9X Pro зовні практично ідентичні. Відрізнити смартфони можна за потрійною основною камерою у старшої моделі і подвійною – у звичайній. Практично всю лицьову сторону займає великий 6,59-дюймовий екран без вирізів і отворів. Дисплей має сертифікат Eye Comfort від організації TÜV Rheinland, який свідчить про безпеку для очей.
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Фронтальна камера з роздільною здатністю 16 Мп захована усередині корпусу та висувається при необхідності. Як і в інших смартфонах з подібною конструкцією, виробник передбачив систему захисту, коли камера автоматично закривається при падінні гаджета.
Звичайний HONOR 9X отримав подвійну основну камеру з 48-мегапіксельним сенсором і об'єктивом з діафрагмою f / 1.8 і допоміжним датчиком глибини на 2 Мп для розпізнавання об'єктів при зйомці в портретному режимі. Модель 9X Pro крім цих двох модулів отримала ще один на 8 Мп з надширококутним об'єктивом.
Смартфони підтримують функції штучного інтелекту для розпізнавання сцен і автоматичного вибору оптимальних параметрів зйомки. Завдяки максимальній світлочутливості до ISO 102400 виробник обіцяє яскраві знімки навіть в темряві. Крім того, спеціальний режим AIS Handheld Super Night View 2.0 при визначенні відсутності трясіння смартфона виставляє витримку аж до 30 секунд, щоб отримати якіснші фото при нестачі світла.
Обидва смартфони побудовані на базі нового восьмиядерного процесора Kirin 810, виконаного по 7-нм техпроцесу. За запевненням виробника, хоч це і не флагманський чипсет, він цілком підходить для ігор. Крім того, модель HONOR 9X Pro оснащена просунутою дев'ятишаровою системою охолодження, що включає кілька металевих пластин і трубок для кращого розсіювання тепла.
Ще однією особливістю смартфонів стала підтримка системи AI Smart Communication 2.0, яка є для поліпшення якості зв'язку. До її складу входять технології Link Turbo, AI Smart Dual Card Internet Access, AI Smart Antenna, Dual 4G Dual VoLTE, AI 4G Signal Fast Recovery і AI Intelligent Base Station Selection. Їх спільна робота забезпечує більш стабільне з'єднання мобільного зв'язку та Wi-Fi.
Технічні характеристики HONOR 9X / 9X Pro:
- ОС: Android 9.0 Pie з оболонкою EMUI 9.1
- Дисплей: 6,59", Full HD + (2340x1080), 19,5: 9
- Чипсет: Kirin 810, 7-нм, 8 ядер (2 x 2,27 ГГц Cortex-A76 + 6 x 1,88 ГГц Cortex-A55), графіка ARM Mali-G52 MP6
- Оперативна пам'ять: 4 або 6 ГБ в 9X / 8 ГБ в 9X Pro
- Накопичувач: 64 або 128 ГБ у 9X / 128 або 256 ГБ у 9X Pro
- Підтримка карти пам'яті: microSD до 512 ГБ
- Основна камера: 48 Мп (f / 1.8) + 8 Мп з ширококутним об'єктивом (тільки в 9X Pro) + датчик глибини на 2 Мп
- Фронтальна камера: висувна, 16 Мп (f / 2.2)
- Безпека: сканер відбитків пальців збоку
- Акумулятор: 4000 мАг
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C
- SIM-карти: дві
- Габарити: 163,1 х 77,2 х 8,8 мм
- Вага: 206 г
У продаж новинки надійдуть 30 липня, але вже зараз у Китаї стартував прийом попередніх замовлень. Базова версія 9X з 4/64 ГБ коштує $ 203, варіант на 6/64 ГБ обійдеться у $ 232, а модифікація з 6/128 ГБ – у $ 276. HONOR 9X Pro оснащується тільки 8 ГБ оперативної пам'яті й доступний з накопичувачем на 128 і 256 ГБ за $ 320 і $ 349 відповідно.
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