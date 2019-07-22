Шалена автономність та продуктивність: представлено ASUS ROG Phone 2

Компанія ASUS офіційно анонсувала свій новий потужний ігровий смартфон ROG Phone 2. Причому, компанія позиціює цей гаджет не лише, як пристрій для затятих геймерів, а й для тих, хто хоче мати топові характеристики в оригінальному корпусі.

Смартфон ASUS ROG Phone 2 оснащений 6,59-дюймовим AMOLED дисплеєм, який підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц і затримку всього 1 мс. Також підтримуються режими роботи з частотою 60 і 90 Гц. Завдяки оптимізаціям на рівні ядра Android, виробник заявляє, що йому вдалося досягти вищої чутливості сенсора в порівнянні з iPhone XS Max. Роздільна здатність екрана – 2340х1080 пікселів (співвідношення сторін 19.5: 9). Заявлені підтримка HDR (10 біт), охоплення колірного простору DCI-P3 (108%) та висока точність передачі кольору.

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Серцем новинки стала високопродуктивна система-на-чипі Snapdragon 855 Plus, додатково розігнана в заводських умовах. Частота обчислювальних ядер підвищена на незначні 4%, а частота GPU Adreno 640 підвищена вже на 15% – до 675 МГц. Це повинно забезпечити помітний приріст продуктивності і без того флагманського чипу.

Щоб не допустити просідання продуктивності в результаті перегріву процесора, пристрій оснащений вбудованою системою охолодження на базі випарної камери, а в корпусі є вентиляційні отвори для ефективнішого відводу тепла. Крім того, в комплект поставки включається зовнішня система охолодження другого покоління AeroActive Cooler II. Вона працює істотно тихіше за попередника (24 дБ) і при цьому має підвищену ефективність, охолоджуючи задню панель смартфона на 5 градусів Цельсія (проти 4 градусів у моделі першого покоління). Крім того, зовнішній кулер також може виконувати роль підставки. А це означає, що смартфон можна встановити на столі на AeroActive Cooler II, а ігровим процесом управляти за допомогою бездротового контролера.

Апарат отримав приголомшливу батарею на 6000 мАг. Як відзначає виробник, цього достатньо для 7 годин безперервної гри у шалено популярну гру PUBG. Для швидкої підзарядки служать технології 30W ROG HyperCharge і Quick Charge 4.0.

На задній панелі розмістилася подвійна камера. Вона включає головний 48-мегапіксельний Quad Bayer модуль і додатковий 13-мегапіксельрний сенсор з надширококутним об'єктивом (125 °). На лицьовій панелі – 24-мегапіксельна камера для автопортретів.

Ігровий смартфон ASUS ROG Phone 2 отримав низку відповідних функцій. Він має власний лаунчер для ігор під назвою Armoury Crate, що дозволяє встановлювати індивідуальні налаштування для кожної гри. А режим Game Genie покликаний обробляти повідомлення, дзвінки і блокувати зміну яскравості дисплея під час гри. Антена розташована таким чином, щоб забезпечити низькі затримки і високу пропускну здатність Wi-Fi.

З боків екрану розташовані фронтальні стерео динаміки з підтримкою DTS: X Ultra, що дозволяє імітувати багатоканальний звук. При цьому в новинці використовуються більші динаміки, їх гучність збільшена у 2,5 раза в порівнянні з першим поколінням ROG Phone. Аудіосистема доповнена чотирма мікрофонами і 3,5-міліметровим звуковим роз'ємом.

У смартфоні інтегровані два мотори зворотного тактильного зв'язку, розташовані в корпусі зліва та праворуч від дисплея, що дозволяє реалізувати спрямований тактильний відгук. Крім того, були поліпшені органи управління AirTriggers. Тепер на них можна повністю покласти пальці та натискати по мірі необхідності, як на фізичні кнопки. Такі натискання супроводжуються тактильним відгуком. Крім того, AirTriggers розпізнають жести.

Додатково можна придбати геймпад ROG Kunai Gamepad, який у вигляді двох модулів кріпиться з боків смартфона. Також модулі можна з'єднати разом і використовувати як традиційний геймпад. У цій конфігурації можна використовувати одну з док-станцій (бездротову док-станцію WiGig, Pro Dock або док-станцію Mobile Desktop) для виведення зображення на телевізор. Kunai Gamepad також використовується в поєднанні з TwinView Dock II. Він додає другий сенсорний екран з частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку 1 мс, охолоджуючий вентилятор і акумулятор на 5000 мАг.

Терміни початку продажів і рекомендована роздрібна ціна ігрового смартфона ASUS ROG Phone 2 поки не уточнюються.

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