Легендарний голлівудський актор може повернутися до ролі Бетмена

Актор Майкл Кітон, який зіграв Бетмена у двох фільмах Тіма Бертона, може знову повернутися до образу мільярдера-супергероя з Готем-Сіті.

За інформацією The Hollywood Reporter, наразі 68-річний актор веде переговори зі студією Warner Bros. про зйомки у картині "The Flash" ("Флеш") режисера "Воно" Андреса Мускетті. Разом з Кітоном у стрічці зіграє Езра Міллер.

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Також видання повідомляє, що в разі підписання контракту з Warner Bros. Майкл Кітон з'явиться в ролі Бетмена не в одному фільмі, а стане для проєктів DC аналогом Ніка Ф'юрі у виконанні Семюела Л. Джексона з кіновсесвіту Marvel.

Представники Warner Bros. наразі не підтвердили це повідомлення.

Нагадаємо, у 2014 році Кітон знявся в стрічці Алехандро Гонсалеса Іньярріту "Бердмен". За сюжетом його герой колись грав популярного супергероя в кіно, а тепер намагається повернути собі колишню славу, поставивши спектакль на Бродвеї.

Наразі ж тривають зйомки нового "Бетмена", в якому головного героя зіграє зірка саги "Сутінки" Роберт Паттінсон. Нещодавно він розповідав, хто з акторів надихнув його під час підготовки до відповідальної, на його думку, ролі.

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