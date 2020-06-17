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Роберт Паттінсон розповів, хто з акторів надихнув його під час підготовки до ролі Бетмена
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Ось уже понад пів року у мережі з'являються нові деталі про фільм "Бетмен", у якому головну роль виконує зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон. Нещодавно актор дав інтерв'ю Healthy for Men, де розповів, хто з зірок надихнув його під час підготовки до зйомок.
Отже, хто надихав Роберта Паттінсона під час підготовки до зйомок у новому "Бетмені"?
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"У кожному проекті, в якому я брав участь, я завжди хотів навчитися чогось нового і домогтися чогось. Зазвичай це стосується втілення персонажа, у якого інша особистість, але також і повної фізичної трансформації", – зауважив Паттінсон.
Паттінсон зізнається, що у нього були сумніви, коли він погодився стати Бетменом. Допоміг приклад інших акторів, що знімалися в фільмах про супергероїв.
"У кожного актора є період, коли він сумнівається або ставить собі питання, чи зможе він відповідати персонажу в сценарії й очікуванням. Ти дивишся на справжніх воїнів супергеройського жанру – Хемсворта, Скелю, Дауні-молодшого, Еванса – і думаєш, а чи на тому місці ти опинився. Але поговоривши з деякими я дізнався, що всі нервують, коли отримують подібну можливість", – додав актор.
Він наголосив, що вся суть у подоланні бар'єрів і зростанню до того моменту, коли розумієш, що відповідаєш фізичним вимогам. А вже після цього левова частка магії створюється за допомогою спецефектів, а також безпосередньої дії у кадрі.
Новий "Бетмен" повинен вийти у жовтні 2021 року, а поки ми залишаємо вам тут тизер:
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