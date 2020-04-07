Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин

  • 20
Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 1

В умовах пандемії коронавірусу усі повинні дотримуватися правил карантину. І популярних персонажів улюблених фільмів чи мультфільмів також це стосується. Вони повинні давати хороший приклад своїм шанувальникам. Тож дивіться, як могли б провести самоізоляцію Черепашки-ніндзя, Губка Боб і тд.

За оцінками експертів, близько третини людей по всьому світу зараз дотримуються режиму самоізоляції чи карантину. Наші улюблені герої фільмів і мультиків не виняток. Художниця Лінда Будербал вирішила пофантазувати на тему того, як на карантині могли б скоротати вільний час популярні персонажі.

І ще: Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус

"У цей важкий для нас усіх час я вирішила придумати нову серію ілюстрацій. Мені сподобалося представляти, що деякі герої могли б робити на карантині. Наприклад, займатися спортом або готувати смачну їжу! Звичайно, багато хто з них можуть не боятися коронавірусу, але їм потрібно подавати правильний приклад фанатам", – розповіла Лінда.

Халк займається йогою

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396580

Супермен займається спортом

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396581

Чорна Вдова спілкується з друзями віддалено

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396582

Сон Гоку тренується

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396583

Жінка-Кішка насолоджується виглядом з вікна

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396584

Губка Боб дресує домашню тваринку

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396585

Обеліск займається в'язанням

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396586

Еш зі своїми покемонами грає у настільні ігри

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396587

Черепашки-Ніндзя спілкуються з сусідом, дотримуючись дистанції

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396588

Бетмен дивиться серіали на Netflix

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396589

Флеш зайнявся генеральним прибирання

Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин - фото 396590

Читайте також: Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок

Джерело: boredpanda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 350
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1372
Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
  • 05 квітня, 17:25
  • 403
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл