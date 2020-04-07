Бетмен дивиться Netflix, а Супермен качається: як відомі герої проводили б карантин

В умовах пандемії коронавірусу усі повинні дотримуватися правил карантину. І популярних персонажів улюблених фільмів чи мультфільмів також це стосується. Вони повинні давати хороший приклад своїм шанувальникам. Тож дивіться, як могли б провести самоізоляцію Черепашки-ніндзя, Губка Боб і тд.

За оцінками експертів, близько третини людей по всьому світу зараз дотримуються режиму самоізоляції чи карантину. Наші улюблені герої фільмів і мультиків не виняток. Художниця Лінда Будербал вирішила пофантазувати на тему того, як на карантині могли б скоротати вільний час популярні персонажі.

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"У цей важкий для нас усіх час я вирішила придумати нову серію ілюстрацій. Мені сподобалося представляти, що деякі герої могли б робити на карантині. Наприклад, займатися спортом або готувати смачну їжу! Звичайно, багато хто з них можуть не боятися коронавірусу, але їм потрібно подавати правильний приклад фанатам", – розповіла Лінда.

Халк займається йогою

Супермен займається спортом

Чорна Вдова спілкується з друзями віддалено

Сон Гоку тренується

Жінка-Кішка насолоджується виглядом з вікна

Губка Боб дресує домашню тваринку

Обеліск займається в'язанням

Еш зі своїми покемонами грає у настільні ігри

Черепашки-Ніндзя спілкуються з сусідом, дотримуючись дистанції

Бетмен дивиться серіали на Netflix

Флеш зайнявся генеральним прибирання

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