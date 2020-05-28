Леді Гага випустила ще одну пісню з нового альбому

Епатажна співачка Леді Гага продовжує тішити фанатів плодами своєї творчості. Цього разу вона випустила чергову композицію з її майбутнього альбому "Chromatica". Слухайте свіжий трек на Радіо МАКСИМУМ!

Співачка Леді Гага представила ще один новий трек зі свого майбутнього альбому "Chromatica" – "Sour Candy", записаний спільно з південнокорейською групою Blackpink.

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Lady Gaga – Sour Candy: слухайте нову колаборацію співачки з Blackpink:

Раніше ми вже змогли послухати її колаборацію з Аріаною Гранде і сольну композицію "Stupid Love", які також з'являться на релізі.

Цілком альбом "Chromatica" стане доступний завтра, 29 травня. Кілька годин тому виконавиця опублікувала у соцмережах знімки, на яких вона сидить за кермом вантажівки з копіями альбому на фізичних носіях.

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