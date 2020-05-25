Штучний інтелект у дії: Френк Сінатра "виконав" хіт Брітні Спірс

Якщо у вас виникало, для чого потрібно розвивати штучний інтелект, то ось вам відповідь. Ентузіастам вдалося зробити все можливе для того, аби Френк Сінатра виконав справжній хіт Брітні Спірс "Toxic". Слухайте, що з того вийшло.

Кавер записав алгоритм під назвою Jukebox, який може створювати музику в стилі понад 9000 колективів, музикантів і напрямків.

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Творці нейромережі прагнуть змішувати різні жанри – послухати все, що у них вийшло наразі, можна тут. У базі є голоси як сучасних виконавців (Шакіра, Кеті Перрі) так і зірок минулого століття (Девід Боуї, The Beatles).

Frank Sinatra – Toxic: слухайте кавер на хіт Britney Spears

Алгоритм, що дозволяє створювати оригінальну музику в стилі реальних виконавців, піднімає багато юридичних і творчих питань, зазначає Futurism. Наприклад, чи можуть артисти, яких "переспівав" Jukebox, претендувати на авторські права?

До речі, нейромережу створила Сі Джей Карр і Зак Зуковскі – інший їх алгоритм торік генерував дез-метал-треки про знищення людей.

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