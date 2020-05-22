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Леді Гага та Аріана Гранде записали спільний трек: слухати онлайн

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Леді Гага та Аріана Гранде - фото 1
Леді Гага та Аріана Гранде / youtube

Співачки Леді Гага і Аріана Гранде випустила спільний трек під назвою Rain On Me. Пісня з'явилася на офіційному каналі Гаги в YouTube.

Сингл увійшов до альбому Chromatica, який буде представлений вже 29 травня.

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У ньому також з'явиться пісня в колаборації з Елтоном Джоном.

Також співачка зазначила, що з Гранде вони чудово розуміють одна одну, а спільний запис вона назвала "цілющим". Співачки поки не презентували кліп, але Гага показала кілька фото у футуристичних образах. Всього за добу ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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