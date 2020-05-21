Sia випустив новий хіт Together: дивіться яскравий кліп

Австралійська поп-співачка Sia розбурхала мережу хітовою піснею Together, яка стане одним із саундтреків майбутнього фільму зірки. Зацініть!

Знаменита співачка Sia не припиняє тішити фанатів новинками. Цього разу австралійка випустила свіжий трек Together і кліп на нього. Композиція поповниться майбутній альбом виконавиці, а також стане саундтреком до стрічки "Музика" (Music), який зрежисувала сама Sia.

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До слова, фільм розповість про дівчину на ім'я Зу, яка вирішує почати нове життя після алкогольної залежності. Але раптом їй доводиться стати опікуном зведеної сестри, яку звуть Music. Дівчина не лише має особливе ім'я, а й розлади аутичного спектра. У головних ролях Кейт Хадсон, Медді Зіглер, Леслі Одом та інші.

Яскравий кліп також показав акторів стрічки, які танцюють разом з дітьми у кімнаті зі стінами кольорів веселки.

Sia –Together, дивитись кліп онлайн:

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