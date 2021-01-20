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Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео

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Lady Gaga та Дженніфер Лопес виступили на інавгурації Байдена - фото 1
Lady Gaga та Дженніфер Лопес виступили на інавгурації Байдена / gettyimages

Неймовірні співачки Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації 46-го президента США Джо Байдена 20 січня. На урочистій церемонії Lady Gaga виконала гімн Сполучених Штатів, а Джей Ло – "This Land is Your Land". Дивіться відео з виступами співачок на Радіо МАКСИМУМ!

20 січня, під час інавгурації 46-го президента США Джо Байдена виступили відразу кілька зірок світового масштабу. Перед Lady Gaga вкотре постало відповідальне завдання – виконання гімну Сполучених Штатів, а от Джей Ло виконала композицію "This Land is Your Land" – іронічну відповідь музиканта Вуді Гатрі на пісню "God Bless America" Ірвіна Берлінга. Дивіться потужні виступи зірок на Радіо МАКСИМУМ!

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34-річна володарка "Греммі" у темно-синьому топі, червоній спідниці та чорних рукавицях виступила перед публікою в незвичному для себе образі. Його доповнювала масивна брошка з золотою пташкою. Виконувала зірка гімн у супроводі оркестру морської піхоти США.

Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео - фото 444106

Леді Гага виконала гімн США у супроводі оркестру / Фото getty images

Нагадаємо, що Гага уже раніше виконувала національний гімн на Суперкубку у 2016 році. Наступного року вона була хедлайнером цього масштабного заходу.

Перед виступом Гага написала на своїй сторінці у твіттері: "Виконувати наш національний гімн для американського народу – моя честь. Я буду співати під час церемонії, переходу, моменту змін – між 45-им і 46-им президентами. Для мене це має велике значення. Мої наміри полягають у тому, щоб визнати наше минуле, зцілити сьогодення та пристрасно бажати майбутнього, в якому ми будемо працювати разом з любов'ю. Я буду співати у серцях усіх людей, котрі живуть на цій землі. З повагою та добром, Леді Гага".

Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео - фото 444103

Леді Гага – національний гімн США: дивіться відео з виконанням співачки

Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео - фото 444104

Для співачки це не перший досвід виконання національного гімну перед публікою / Фото getty images

Дженніфер Лопес вчора виклала на своїй сторінці в інстаграмі пост, на якому вона робить селфі з військовими США. Публікацію вона супроводила словами: "Яка честь провести кілька хвилин з цими хоробрими чоловіками та жінками. Дякую за вашу службу та жертву. Я шаную вас сьогодні та кожен день. Завтра співаю для вас і всіх американців".

Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео - фото 444105

Дженніфер Лопес виконала композицію This Land is Your Land / Фото Getty Images

Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео - фото 444107

Jennifer Lopez – This Land is Your Land: дивіться відео виступу на інавгурації Байдена

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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