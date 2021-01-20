Леді Гага розкрила перед фанатами душу, а вони побачили реальну Принцесу Лею (фото)

Поп-зірка Леді Гага поділилась своїми думками щодо інавгурації Джо Байдена, але шанувальники побачили героїню Зоряних воєн. І схожість неймовірна!

34-річна американська співачка Леді Гага виконає національний гімн під час інавгурації Джо Байдена. Тож напередодні вона не могла не поділитись своїми думками щодо заходу. Відповідний допис з'явився на її профілі в соцмережі Instagram з 45 мільйонами підписників.

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"Я молюсь, щоб завтра день був мирним для всіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху. День мрій про нашу майбутню радість. Мрія ненасильницького характеру, мрія, яка захищає наші душі", – зазначила зірка.

Однак більше уваги до себе привернуло фото, на якому Леді Гага позує у білому вбранні з плащем та незвичайною зачіскою. Саме це і зробило виконавицю дуже схожою на Принцесу Лею з "Зоряних воєн". Звісно ж, на реакції мережі не довелось довго чекати.

Life imitating art (2021)



Princess Leia Lady Gaga pic.twitter.com/FyAWAIjPrR — Alerts (@GagasAlerts) January 20, 2021

STAR WARS : LADY GAGA /The Fempire Strikes Back pic.twitter.com/CkOKxKFBQ1 — Puthimonster CP3 IS COMING (@puthimonster) January 19, 2021

Відзначимо, що інавгурація 46 президента США Джо Байдена пройде 20 січня о 18:00 (за Києвом) за посиленої охорони через недавні погроми прихильників Трампа.

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